Afrique: Zlécaf - Le pays se fait une place dans les instances de gouvernance

A l'issue de la 18e réunion du bureau du Conseil des ministres en charge du Commerce de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf) qui s'est tenue récemment à Abuja, au Nigeria, le Congo a été désigné au poste de 2e vice-présidence de cette instance, succédant ainsi à la République démocratique du Congo.

La passation de pouvoir entre les deux Congo est le fruit d'un soutien des pays membres et du mécanisme de rotation qu'ils ont instauré. La fonction confiée au Congo confère à la ministre Jacqueline Lydia Mikolo du Commerce, des Approvisionnements, de la Consommation, chargée de la Zlécaf, la responsabilité de représenter l'Afrique centrale.

Elle devrait travailler pour faire avancer les dossiers en cours, défendre les intérêts de la sous-région et renforcer le plaidoyer en faveur de la ratification des instruments de la Zlécaf par les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale.

La rencontre d'Abuja a été une occasion d'examiner les principales orientations stratégiques relatives à la mise en oeuvre opérationnelle de la Zlécaf, afin de préparer l'adoption des recommandations du Conseil des ministres par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue en février prochain.

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Le Congo, par la voix de sa ministre en charge du Commerce, a formulé plusieurs recommandations visant à réaffirmer son engagement à faire de la Zlécaf un instrument d'intégration économique inclusive et opérationnelle.

Lors de ces assises, le secrétaire général de la Zlécaf, Wamkele Mene, et la ministre nigériane de l'Industrie, du Commerce et des Investissements ont salué l'initiative du Congo en faveur de la création d'un ministère dédié à la Zlécaf. Une démarche qui témoigne de la volonté des plus hautes autorités du pays de placer l'intégration régionale au coeur des politiques publiques et d'affirmer un leadership effectif pour les intérêts de l'Afrique centrale.

Notons que la participation du Congo à la 18e réunion du Conseil des ministres en charge du Commerce est un message fort en faveur de la mise en oeuvre accélérée de la Zlécaf dans ce pays, dans la droite ligne du programme du gouvernement.