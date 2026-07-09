Sénégal: Le carre culturel s'ouvre au marché du monde entier en mettant fin aux difficultés d'accès aux oeuvres

9 Juillet 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Lamine Diedhiou

La maison d'édition "Le Carré Culturel" annonce une nouvelle étape dans son développement, avec son entrée sur le marché français grâce à un partenariat stratégique de distribution. Cette initiative vise à renforcer la présence de la littérature sénégalaise et africaine au-delà des frontières nationales et à faciliter l'accès de ses ouvrages aux lecteurs établis en France.

Selon un communiqué transmis à Sud Quotidien, ce nouveau partenariat permet désormais aux lecteurs, libraires et passionnés de littérature de l'autre côté de l'Atlantique d'accéder à l'ensemble du catalogue de la maison d'édition

Les ouvrages sont, dès à présent, disponibles à la commande au sein de la librairie panafricaine Tamery, spécialisée dans la diffusion des productions littéraires africaines. Pour les responsables du Carré Culturel, cette avancée met fin aux difficultés d'accès rencontrées jusque-là par le public français désireux de découvrir les auteurs édités à Dakar. Essais, romans, beaux livres et autres publications de la maison seront désormais accessibles sans qu'il soit nécessaire de se déplacer ou d'attendre de longues expéditions.

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Au-delà de l'aspect commercial, la direction considère ce partenariat comme un véritable pont culturel entre le Sénégal, l'Afrique et l'Europe. L'ambition affichée est de contribuer au rayonnement international de la création littéraire sénégalaise et africaine tout en offrant aux auteurs une visibilité à la hauteur de leur talent. Depuis Dakar, "Le Carré Culturel" affirme poursuivre sa mission de bâtir un espace d'expression exigeant et audacieux, convaincu que cette ouverture vers la France marque le début d'une nouvelle phase de son développement éditorial.

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