Congo-Kinshasa: Nkandu - Le PPA-UFEKO renforce ses liens avec la jeunesse, Kongo Mabilama répond au plaidoyer par des actions concrètes

La coordination nationale du Parti du Peuple pour l'Action (PPA) et de l'Union des Fédéralistes Kongo (UFEKO) a organisé une double cérémonie politique et sociale à Nkandu, dans le territoire de Madimba, le dimanche 05 juillet 3026 à kisantu marquée par des échanges avec la jeunesse et la remise d'équipements sportifs destinés aux deux équipes représentant les douze quartiers de l'agglomération.

Placée sous le haut patronage du Professeur Dr Emmanuel Kongo Mabilama, Autorité morale du PPA et Coordonnateur national de l'UFEKO, l'activité a été conduite par Madame Gaël Akika Mangala, Secrétaire permanente du PPA, accompagnée de Madame Velvet Mayiza Lusakueno, Présidente de la Ligue des femmes du parti.

Cette rencontre avait un double objectif : présenter la vision politique du PPA et de l'UFEKO à la jeunesse de Nkandu, tout en répondant favorablement au plaidoyer formulé quelques jours auparavant par les responsables des jeunes concernant le manque d'équipements sportifs.

Grâce à l'intervention du Professeur Kongo Mabilama, les jeunes ont reçu deux jeux de vareuses, deux ballons, des gants de gardien ainsi qu'une assistance financière pour leur permettre de participer dignement au tournoi de paix organisé à Kisantu.

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Au-delà de ce geste, la délégation du PPA-UFEKO a présenté les grands axes de la vision politique portée par le Professeur Kongo Mabilama, notamment l'encadrement de la jeunesse, la promotion du fédéralisme comme modèle de développement des provinces et la valorisation des figures historiques du Kongo Central.

Dans son intervention, Madame Gaël Akika a rappelé que le PPA veut bâtir une génération de jeunes responsables, conscients de leur rôle dans le développement de la République démocratique du Congo.

Très émus, les bénéficiaires ont salué la rapidité avec laquelle leur demande a été prise en compte. Le président de la jeunesse de Nkandu, Benjamin Matondo, a remercié le Professeur Kongo Mabilama pour son écoute et son sens de l'action, tout en formulant de nouveaux plaidoyers relatifs à la formation professionnelle, à l'entrepreneuriat et à la création de centres d'encadrement pour les jeunes.

A travers cette initiative, le PPA et l'UFEKO poursuivent leur implantation auprès de la jeunesse du Kongo Central en privilégiant des actions concrètes de proximité.