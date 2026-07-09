Congo-Kinshasa: Deuxième recensement général de la population et de l'Habitat - Guylain Nyembo capte le soutien et la mobilisation de la FEC !

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) poursuit la mobilisation nationale en faveur du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-2), une opération stratégique appelée à doter le pays de données statistiques fiables, actualisées et inclusives, indispensables à une planification efficace des politiques publique de développement.

C'est dans cette dynamique que le Ministre d'État, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, a présidé ce mercredi 08 juillet 2026, une rencontre stratégique avec les membres de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), en vue de renforcer l'implication du secteur privé dans la réussite de cette importante opération nationale.

Cette séance de travail a réuni les responsables de la FEC, de l'Institut National de la Statistique (INS), du Bureau Central du Recensement (BCR), et des experts des services techniques du Gouvernement. Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation engagée auprès de l'ensemble des parties prenantes, afin de faire du RGPH-2 une responsabilité collective portée par l'État, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, la société civile et les citoyens.

Nécessité d'une synergie d'actions autour du RGPH2

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Au-delà de son caractère statistique, le RGPH-2 constitue un véritable instrument de gouvernance. Les données qui en découleront permettront au Gouvernement de mieux anticiper les besoins des populations, d'améliorer la planification des infrastructures sociales de base, d'assurer une répartition plus équitable des ressources publiques et de renforcer l'efficacité des politiques publiques tant au niveau national que provincial et local.

Dans cette perspective, le Gouvernement entend faire du secteur privé un partenaire privilégié de cette opération. Par son implantation sur l'ensemble du territoire, sa capacité de mobilisation, son expertise logistique et son savoir-faire organisationnel, la FEC est appelée à jouer un rôle déterminant dans la sensibilisation des entreprises, l'accompagnement des opérations de terrain et la promotion d'une culture de la donnée statistique, comme fondement de la décision publique et de l'investissement privé.

Les participants ont ainsi été informés de l'état d'avancement des préparatifs du recensement, des principales étapes opérationnelles à venir, des dispositifs logistiques en cours de déploiement ainsi que des mécanismes de collaboration envisagés avec les opérateurs économiques. Les échanges ont permis de mettre en évidence la nécessité d'une synergie d'actions entre les institutions publiques et le secteur privé afin de garantir le succès de cette opération d'intérêt national.

Dans son allocution, le Ministre d'État a rappelé que plus de quarante-deux ans après le dernier recensement scientifique réalisé en 1984, la RDC s'apprête à franchir une étape historique de son développement. « Il ne s'agit pas d'un simple décompte démographique, mais d'un investissement dans la connaissance, levier indispensable à toute politique publique moderne », a déclaré Guylain Nyembo. La disponibilité des statistiques fiables constitue la condition préalable à toute planification sérieuse, a-t-il souligné.

Les entreprises ont besoin des données pour prospérer

Les résultats du RGPH-2 permettront notamment d'améliorer la programmation des investissements publics, d'orienter les politiques sociales, d'anticiper les besoins en infrastructures, d'adapter l'offre éducative et sanitaire à l'évolution démographique, de renforcer l'aménagement du territoire et d'assurer une allocation plus efficiente des ressources publiques.

« Ces données nous permettront de mieux planifier les infrastructures et d'optimiser la répartition des ressources au bénéfice de tous les Congolais », a poursuivi le Ministre d'État. Il a mis en évidence les retombées directes du recensement pour le secteur privé. « Si l'État a besoin de ces données pour gouverner, vos entreprises en ont tout autant besoin pour prospérer. »

Le RGPH-2 offrira en effet aux investisseurs une meilleure connaissance des marchés, des bassins de consommation, des dynamiques démographiques et des opportunités économiques présentes sur l'ensemble du territoire national. Il constituera un outil d'aide à la décision, permettant aux entreprises de mieux cibler leurs investissements, d'anticiper les besoins en main-d'oeuvre, d'optimiser leurs stratégies commerciales et de réduire les incertitudes liées au développement de nouvelles activités.

Le Ministre d'État a beaucoup insisté sur l'importance du recensement dans le processus de formalisation de l'économie congolaise. « En identifiant les acteurs économiques invisibles et en comprenant la structure réelle de l'activité sur le territoire, le recensement contribuera à accélérer la transition du secteur informel vers le secteur formel. »

Cette dynamique favorisera l'élargissement de l'assiette fiscale, l'amélioration de la compétitivité nationale, le renforcement des recettes publiques et la consolidation des bases d'une croissance économique durable et inclusive.

La FEC disposée à accompagner le processus du RGPH-2

La FEC a réaffirmé sa disponibilité à accompagner activement la réussite du RGPH-2. Au nom de la Fédération, l'Administrateur délégué, Thierry Ngoyi, a salué une initiative qui traduit la volonté du Gouvernement d'associer pleinement le secteur privé aux grands chantiers de développement national. La réussite du recensement nécessite une mobilisation de toutes les forces vives du pays et les entreprises congolaises disposent de ressources humaines, techniques, logistiques et organisationnelles pouvant contribuer efficacement à cette opération, a-t-il indiqué.

La FEC a annoncé que son engagement s'articulera autour de trois axes prioritaires : la sensibilisation et la mobilisation de ses membres sur toute l'étendue du territoire national ; la mise à contribution des capacités logistiques, techniques et humaines des entreprises ; ainsi que l'instauration d'un cadre permanent de concertation entre les responsables du RGPH-2 et le secteur privé.

« Nos entreprises disposent de compétences reconnues dans de nombreux domaines qui peuvent être mises au service de cette opération nationale. Nous plaidons pour un cadre permanent de concertation afin d'identifier les besoins, de coordonner les interventions et de valoriser pleinement l'expertise du secteur privé », a déclaré Thierry Ngoyi.

Clôturant les travaux, le Ministre d'État a salué l'engagement exprimé par la FEC et a invité l'ensemble des opérateurs économiques à faire du RGPH-2 un projet fédérateur au service du développement de la République démocratique du Congo.

À travers cette rencontre, le Gouvernement réaffirme sa volonté de consolider un partenariat durable avec le secteur privé afin de doter la RDC d'un système statistique moderne, performant et crédible. Les données issues du RGPH-2 constitueront un socle essentiel pour la mise en oeuvre des politiques publiques, le suivi des réformes, l'évaluation des programmes de développement ainsi que l'atteinte des objectifs du Plan National Stratégique de Développement (PNSD).

Parce qu'un pays se développe d'abord à partir d'une connaissance précise de sa population, de ses besoins et de ses potentialités, le Gouvernement appelle chaque citoyen, chaque entreprise et chaque institution à s'approprier cette opération historique.