Afrique de l'Est: Destin partagé - Le Burundi et l'Ethiopie alimentent le marché chinois en café sans payer de l'argent à la douane !

Dans la droite ligne de l'Initiative sur la Ceinture et la Route, l'Afrique profite de l'expertise de la République populaire de Chine pour consolider ses prouesses économiques et ses efforts de développement. Avec la mesure dédiée à la suppression des frais de douane sur les exportations des produits agricoles africains, plusieurs pays ont capté cette faveur pour accroitre leur compétitivité à l'international. A ce jour, le Burundi et l'Ethiopie figurent parmi les pays qui alimentent le marché chinois en café de très bonne qualité, alignant des perspectives concrètes pour la croissance de leurs secteurs de commerce.

Après la tenue du 3ème sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le premier lot de 38,4 tonnes de grains de café arabica burundais a été expédié avec succès vers la Chine en juillet 2025. Il s'agit de la première exportation directe de grains de café burundais vers le marché chinois, marquant également un jalon important dans l'accès des produits burundais aux avantages du traitement de tarif douanier zéro à 100% des produits exportés vers la Chine.

Par la suite, les entreprises des deux parties ont signé des contrats d'achat portant sur plus de 900 tonnes de grains de café burundais, pour une valeur totale de plus de 5 millions de dollars américains. Cela témoigne de la forte reconnaissance du marché chinois envers la qualité du café burundais et constitue une impulsion majeure pour le développement des exportations agricoles et de l'économie burundaise.

Grâce à la politique tarifaire préférentielle accordée par Pékin, le café burundais accède directement au deuxième plus grand marché de consommation au monde. Ce progrès constitue un véritable saut signal de développement partagé : il permet non seulement de réduire considérablement les coûts douaniers et d'améliorer l'efficacité du marché, mais aussi de renforcer la durabilité et l'autonomie des exportations agricoles du Burundi.

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Durant la même période, parallèlement, un premier vol dédié au transport de café en provenance d'Afrique a récemment atterri à l'Aéroport international Huahu d'Ezhou, dans la province du Hubei (centre). L'appareil, un Boeing 777 cargo d'Ethiopian Airlines, transportait 66 tonnes de graines de café en provenance d'Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.

Grâce au réseau logistique performant développé autour de la plateforme aéroportuaire, ces graines fraîchement débarquées ont été livrées aux consommateurs chinois au lendemain de leur arrivée. Depuis l'ouverture de la ligne Ezhou-Addis-Abeba en février 2024, la compagnie a effectué 248 vols et transporté plus de 12.000 tonnes de marchandises. Cette liaison a favorisé l'exportation vers l'Afrique des produits manufacturés chinois tels que des équipements électroniques et mécaniques, tout en facilitant l'importation de marchandises africaines comme le café ou les noix vers les marchés chinois.

Rappel des faits

Depuis le 1er décembre 2024, la Chine a accordé le traitement de tarif douanier zéro à 100% des produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés, dont 33 pays africains. Elle est ainsi devenue le premier pays en développement et la première grande économie au monde à appliquer une telle mesure. En juin 2025, la Chine a annoncé la mise en oeuvre de la politique de tarif douanier zéro sur 100% des produits taxables pour les 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle.

Cette politique ne se limite pas à une réduction tarifaire, elle représente un dividende de développement, une initiative pour le bien-être des populations et un modèle de coopération gagnant-gagnant. Elle vise à accompagner les pays africains dans le développement d'économies tournées vers l'exportation, à créer des emplois et à contribuer au bien-être des populations.