A un mois du premier anniversaire du Gouvernement Suminwa II, le Ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, s'impose comme l'une des figures les plus marquantes de l'action gouvernementale. Dans le baromètre publié par Congo Nouveau, il occupe la première place parmi les six ministres qui se distinguent par leurs résultats entre février et juin 2026 notamment Thérèse Kayikwamba, Patrick Muyaya, Daniel Mukoko, Guillaume Ngefa, John Banza

Ce classement récompense une vision, une méthode et une série de réformes qui redessinent progressivement l'avenir du secteur minier congolais. Longtemps considéré comme un simple pourvoyeur de matières premières, le secteur des mines est aujourd'hui engagé dans une nouvelle dynamique fondée sur la transformation locale, la bonne gouvernance et la création de valeur au profit de l'économie nationale.

Depuis son arrivée à la tête du ministère, Louis Watum Kabamba a fait de l'industrialisation des ressources minières le coeur de son action. Son ambition est claire : mettre fin au modèle d'exportation des minerais bruts et bâtir une industrie minière capable de créer des emplois, de développer les compétences nationales et d'augmenter les recettes de l'État.

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Cette volonté s'est traduite par plusieurs réformes majeures. Le ministère a renforcé la gouvernance du secteur, intensifié la lutte contre la fraude et la contrebande, restructuré le contrôle des unités de traitement du cuivre et du cobalt, mis en place un Data Warehouse minier pour une meilleure gestion des données stratégiques et opérationnalisé la Commission nationale de lutte contre la fraude minière.

Sur le terrain, les résultats sont déjà visibles. Les réformes engagées ont contribué à la remontée du prix du cobalt sur le marché international, consolidant ainsi la position stratégique de la République démocratique du Congo sur les minerais critiques. Dans le même temps, plusieurs sites d'exploitation illégale d'or ont été démantelés, tandis qu'un régime d'assurance obligatoire a été instauré au bénéfice des exploitants miniers artisanaux, une première destinée à renforcer la protection sociale dans ce secteur.

Le ministre a également accéléré les grands projets structurants appelés à transformer durablement l'économie nationale. La première production commerciale du lithium congolais est attendue dès cette année, ouvrant une nouvelle page dans l'exploitation des minerais de la transition énergétique. Le projet sidérurgique MIFOR poursuit son développement, pendant que les travaux de prospection du cuivre dans l'espace Kasaï, à travers le projet MICKA, témoignent de la volonté du Gouvernement d'élargir la carte minière nationale et de diversifier les pôles de développement.

L'organisation de l'exploitation artisanale constitue également un axe majeur de son mandat. Le lancement de nouvelles Zones d'Exploitation Artisanale (ZEA) et l'accompagnement des coopératives minières participent à la formalisation progressive d'un secteur longtemps dominé par l'informel. Cette politique vise à mieux encadrer les exploitants artisanaux tout en augmentant les revenus des communautés locales.

Sur le plan international, Louis Watum Kabamba a porté une diplomatie économique particulièrement active. Des États-Unis au Canada, en passant par la Belgique, le Japon, la Chine, l'Afrique du Sud et plusieurs grandes rencontres internationales consacrées aux minerais critiques, il a multiplié les partenariats destinés à attirer des investissements dans la transformation locale, le transfert de technologies et l'exploration géologique.

En moins d'une année, le Ministre des Mines est ainsi parvenu à repositionner le secteur minier comme l'un des principaux moteurs de la stratégie économique du Gouvernement. Son action ne se limite plus à l'administration des ressources naturelles ; elle participe désormais à la construction d'une véritable souveraineté économique fondée sur la valorisation des richesses nationales.

En plaçant Louis Watum Kabamba en tête de son baromètre, Congo Nouveau met en lumière une réalité : parmi les membres du Gouvernement Suminwa II, le Ministre des Mines apparaît aujourd'hui comme l'un des principaux artisans de la transformation économique engagée par la République démocratique du Congo. Si les défis restent nombreux, les réformes déjà mises en oeuvre traduisent une volonté affirmée de faire des ressources minières un véritable levier de développement, d'industrialisation et de prospérité pour les Congolais.

Source : Baromètre Congo Nouveau - Actions publiques documentées entre février et juin 2026.