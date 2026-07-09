Congo-Kinshasa: OCC - Dr. Pierre Lohohola en mission stratégique dans le Haut-Katanga !

Après la réunion technique tenue la veille, mardi 7 juillet 2026, à Kasumbalesa avec les responsables des services commis à la frontière, la série des réunions prévues dans le cadre de la mission gouvernementale, sur l'inauguration des unités industrielles, dans le Haut-Katanga s'est clôturée ce mercredi au Gouvernorat de Lubumbashi par une réunion animée par Leurs Excellences Julien Paluku Kahongya, Ministre du Commerce Extérieur, et Justin Kalumba Mwana Ngongo, Ministre de l'Industrie, de l'Entrepreneuriat et du Développement des PME.

Cette rencontre s'est tenue avec les représentants de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), en présence du Directeur Général de l'Office Congolais de Contrôle (OCC), le Professeur Docteur Pierre Lohohola Osomba. Les échanges ont porté sur les préoccupations du secteur privé, l'amélioration du climat des affaires.

À l'issue de cette rencontre, le Directeur Général de l'Office Congolais de Contrôle, le Professeur Docteur Pierre Lohohola Osomba, a poursuivi sa mission de terrain à Kipushi, où il a effectué une visite de travail à la société minière KICO, avant de rencontrer les équipes de la section locale de l'OCC.

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À la société KICO, le Directeur Général a échangé avec les responsables de cette entreprise afin de mieux comprendre les réalités du secteur minier et les défis auxquels les opérateurs économiques sont confrontés au quotidien.

Cette visite a également permis de réaffirmer le rôle central de l'OCC dans l'accompagnement des entreprises, notamment en matière de certification, d'évaluation de la conformité, de contrôle de la qualité et de la quantité des produits, au bénéfice de l'économie nationale et de la protection des consommateurs.

La mission s'est poursuivie à la section de l'OCC/Kipushi, où le Professeur Docteur Pierre Lohohola Osomba a pris le temps d'échanger directement avec les Cadres et agents de l'entité. Dans une ambiance conviviale et empreinte d'écoute, il s'est informé du fonctionnement des services, des conditions de travail du personnel ainsi que des principales préoccupations rencontrées sur le terrain.

Cette visite illustre la volonté de la Direction Générale de maintenir un contact permanent avec les structures opérationnelles de l'Office et de renforcer la culture de proximité au sein de l'institution. En restant à l'écoute des réalités du terrain, Le Directeur Général, le Professeur Docteur Pierre Lohohola Osomba, entend impulser une dynamique fondée sur l'efficacité, la qualité des prestations et l'amélioration continue des services de l'OCC, au bénéfice des opérateurs économiques, des partenaires institutionnels et de l'ensemble de la population congolaise.