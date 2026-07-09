L'Académie de Saint-Louis a publié les résultats provisoires du premier groupe du Baccalauréat général 2026. Sur les 12.411 candidats ayant réussi à s'inscrire pour le Baccalauréat général cette année dans la région, 2966 candidats, dont 1703 filles et 1263 garçons, sont admis au premier groupe, soit un taux de réussite de 23,90%.

La série L2 affiche le plus grand nombre de candidats admis à Saint-Louis, avec 1624 candidats, suivie de la filière S2 avec 779 candidats et de la filière L'1 avec 459 candidats. Les séries S3 et L1B présentent quant à elles un taux de réussite de 100% au Baccalauréat de cette année.

Au total, sur les 10.841 candidats ayant composé dans les séries littéraire, seuls 2133 (candidats) ont obtenu leurs sésames d'office, soit un taux de réussite de 19,68%. Quant aux 1570 candidats des séries scientifiques, 833 parmi eux sont déclarés admis au premier groupe, soit un taux de réussite de 53,06%.

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S'agissant cette fois-ci des mentions, l'Académie de Saint-Louis enregistre un total de 27 mentions Très bien (TB) ; 163 mentions Bien (B) et 621 mentions Assez bien (AB), Dans ce registre, les candidats des séries scientifiques se distinguent nettement avec 20 mentions Très bien contre 7 pour les séries littéraires, et 113 mentions Bien contre 50 pour les séries littéraires. En revanche l'on compte 272 mentions Assez bien pour les séries scientifiques et 349 pour les séries littéraires.