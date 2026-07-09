Sénégal: Campagne d'hivernage 2026 - La SAED pose les jalons pour une saison réussie à Matam

En tournée dans la région de Matam, le Directeur général de la SAED, Alassane Ba, annonce que toutes les dispositions sont prises pour un démarrage serein de la campagne d'hivernage 2026. Entre solarisation des stations, renforcement de la mécanisation et mise en place à temps des intrants, l'objectif est de reproduire les performances record enregistrées lors de la contre-saison chaude.

Après le département de Bakel, la mission du DG de la SAED s'est poursuivie dans l'ensemble des périmètres irrigués de la région de Matam, le 7 juillet 2026. Deux objectifs étaient visés : dresser le bilan de la campagne de contre-saison chaude et préparer les bases de l'hivernage 2026.

Sur le premier point, le constat est jugé « extrêmement satisfaisant ». Le DG de la SAED a salué la mobilisation des populations, des jeunes et des femmes de la vallée. Relevant l'engouement d'une « dynamique qui s'inscrit dans la politique de souveraineté alimentaire portée par le président Bassirou Diomaye Faye et mise en oeuvre par le ministre (charge de l'agriculture) Cheikh Oumar BA ».

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Les chiffres confirment cette bonne tenue. Dans le département de Bakel, les rendements en riz tournent autour de 5 tonnes à l'hectare. Dans la région de Matam, ils atteignent entre 6,5 et 7 tonnes à l'hectare. Des résultats bien au-dessus de la moyenne mondiale de 4 tonnes.

Le DG de la SAED a aussi relevé les initiatives locales comme l'autoproduction de semences à Bakel. Il a remercié les partenaires LBA, PARIS, PADAER, SD3C et la CNAAS pour leur appui.

Forts de ces résultats, les équipes de la SAED se projettent déjà sur l'hivernage 2026. Et le signal est positif. Le respect du calendrier cultural permet d'envisager la campagne avec sérénité dans la délégation de Matam.

Pour la réussir, plusieurs leviers sont actionnés. Le premier est la solarisation universelle des stations de pompage. Mené avec le ministère de l'Agriculture, ce programme vise à réduire durablement les charges d'électricité des producteurs. La mécanisation des travaux sera également renforcée.

Devant le Directeur général A. Ba, les producteurs ont salué les efforts de la SAED. Ils ont magnifié la mise à disposition des intrants dans les délais. La solarisation des périmètres et l'amélioration des pistes de production, entre autres attentes, ont été réaffirmées comme des engagements prioritaires pour réduire les coûts énergétiques, améliorer les conditions de production et favoriser le développement de la double culture.

Côté intrants, la SAED assure que les semences, l'engrais, l'urée et les produits phytosanitaires sont en cours de déploiement. « Toutes les dispositions ont été prises », précise le DG.

Dernier volet et non des moindres, la gestion des risques. En collaboration avec la DGRPRE, la SAED travaille à renforcer la résilience des producteurs et des populations riveraines face aux inondations. L'accent est mis sur les systèmes d'alerte précoce pour mieux anticiper.

En référence à la station de pompage de Matam, vandalisée il y a trois mois et déjà réparée, le DG de la SAED a voulu rassurer. « L'État est à vos côtés. On ne vous laissera jamais. Nous allons vous accompagner pour faire de cet hivernage une réussite, comme la contre-saison chaude », a-t-il déclaré.