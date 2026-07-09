Sénégal: Climat social - Une centaine de 'conflits collectifs' enregistrés en 2025

Dakar — Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a relevé jeudi une persistance des tensions dans le monde du travail, marquée par l'enregistrement de 108 conflits collectifs et plusieurs milliers de différends individuels traités par les inspections du travail.

"Dans le cas du règlement des différends collectifs, c'est un total de 108 conflits qui ont été répertoriés dans les différents ressorts en 2025, avec un taux de règlement de 58,33%", a-t-il déclaré à l'ouverture d'un atelier de partage du Rapport annuel des statistiques du travail (RAST) 2025.

Les inspections du travail et de la sécurité sociale ont assuré le suivi de nombreux litiges entre employeurs et travailleurs, a-t-il assuré, précisant que selon les données dudit rapport, les procédures de règlement de différends individuels ont concerné 4.267 travailleurs.

Elles se sont soldées par une conciliation totale dans 44,81 % des cas, une non-conciliation dans 45,29 % des dossiers et une conciliation partielle dans 9,58 % des situations, a précisé Mamadou Lamine Dianté.

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"Cela renseigne également sur un climat social relativement tendu", a commenté le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public.

Les droits financiers versés à l'issue des conciliations totales et partielles se sont élevés à près de 994 millions de francs CFA, a indiqué le ministre, selon lequel les ruptures à l'amiable de contrats, pour leur part, ont donné lieu au paiement de plus de 10,25 milliards de francs CFA au profit de 3.206 travailleurs concernés.

Selon Mamadou Lamine Dianté, la pacification du climat social demeure l'une des priorités de son département, à travers la poursuite de la mise en oeuvre du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.

Il a annoncé la poursuite des efforts visant à renforcer les capacités des inspections du travail, à améliorer les mécanismes de prévention et de règlement des conflits et à consolider le dialogue social dans les entreprises.

La qualité du climat social constitue un facteur déterminant pour la compétitivité des entreprises, l'attractivité économique du pays et la préservation des emplois, a conclu Mamadou Lamine Dianté.