Sénégal: Travail décent - Mamadou Lamine Dianté préconise un renforcement des moyens de l'inspection du travail

Dakar — Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a insisté, jeudi, sur la nécessité de renforcer les moyens humains, matériels et logistiques de l'Inspection du travail pour améliorer l'application de la législation sociale, promouvoir le travail décent et lutter contre les pratiques irrégulières dans les entreprises.

"Si l'on veut combattre certaines insuffisances relatives à la législation du travail, il faut aller dans le sens d'un renforcement des moyens de l'Inspection du travail", a-t-il déclaré, répondant à une question sur les mesures à privilégier pour améliorer l'emploi, renforcer la protection sociale des travailleurs et réduire l'ampleur du secteur informel.

La mission première des inspecteurs et contrôleurs du travail consiste à effectuer des contrôles au sein des entreprises afin de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires, a-t-il rappelé.

Selon lui, les plus hautes autorités du pays sont conscientes de la nécessité de consolider les capacités d'intervention de l'administration du travail à travers un renforcement des effectifs, des équipements et des moyens logistiques.

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Le ministre estime qu'une telle démarche permettra de rendre les contrôles plus systématiques et plus efficaces sur l'ensemble du territoire national.

"C'est la seule façon de décourager certaines pratiques que nous constatons parfois dans les entreprises et que nous sommes amenés à regretter par la suite", a-t-il soutenu.

Mamadou Lamine Dianté a notamment insisté sur l'importance de renforcer les services déconcentrés de l'administration du travail afin de leur permettre d'exercer pleinement leurs missions de contrôle et de prévention.

Pour lui, une inspection du travail davantage présente sur le terrain constitue un levier essentiel pour garantir le respect des droits des travailleurs et favoriser l'émergence d'emplois décents.

Il a également souligné que plusieurs dérives observées dans les relations professionnelles, notamment certains types de contrats non conformes à l'esprit de la législation sociale, pourraient être limitées grâce à des interventions plus fréquentes des services compétents.

"Si l'inspection du travail est réduite à attendre les réclamations des travailleurs sans disposer des moyens nécessaires pour intervenir directement dans les entreprises, ces dérives continueront à persister", a-t-il averti.

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public a réaffirmé l'ambition du gouvernement de renforcer durablement les capacités d'action de l'administration du travail.

Il a rappelé que les projets de nouveau Code du travail et de nouveau Code de la sécurité sociale, en attente d'examen par l'Assemblée nationale, comportent des dispositions destinées à consolider les moyens d'intervention des services chargés du contrôle du travail et de la protection sociale.