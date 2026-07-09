Afrique: CAN Féminine 2026 - Les Étalons Dames à l'assaut de leur propre histoire

De retour au Maroc après avoir manqué l'édition 2024, le Burkina Faso débarque à la CAN 2026 avec des certitudes nées d'une campagne de qualification impitoyable. Portées par l'historique Adama Congo et la méthode de l'inamovible Pascal Sawadogo, les outsiders burkinabè comptent bien bousculer la hiérarchie et s'extirper des poules pour la première fois de leur histoire.

Surnom : Les Étalons Dames

Participations : 2

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dernière participation : 2022

Meilleure performance : 1er tour

Classement FIFA : 118e (au 12 juin 2026)

Classement CAF : 16e (au 12 juin 2026)

Sélectionneur : Pascal Sawadogo

Comment l'équipe s'est qualifiée

Le Burkina Faso a validé sa qualification avec autorité en dominant successivement le Burundi puis le Togo lors des tours éliminatoires. Face au Burundi, les Étalons Dames ont rapidement pris l'ascendant dès le match aller remporté 4-1, avant de gérer leur avance au retour avec une victoire maîtrisée 1-0, pour un score cumulé de 5-1. Opposées ensuite au Togo, les Burkinabè ont confirmé leur solidité et leur efficacité offensive. Vainqueures 2-0 à l'aller, elles ont scellé définitivement le sort de la confrontation au match retour grâce à un nouveau succès 1-0, concluant la double confrontation sur un score sans appel de 3-0.

Le sélectionneur : Pascal Sawadogo

Figure paternelle du football féminin burkinabè, Pascal Sawadogo incarne une vision bâtie sur la patience, la transmission et la progression durable. Convaincu que la performance naît d'abord de la formation et de la confiance accordée aux jeunes joueuses, le sélectionneur prône un projet à long terme, structuré autour de la discipline, de l'identité de jeu et de la fierté nationale. Plus qu'un simple technicien, il se veut éducateur, attentif au développement humain autant qu'athlétique, avec l'ambition d'installer durablement le Burkina Faso parmi les nations qui comptent sur la scène africaine.

Joueuse à suivre

Adama Congo, 22 ans, attaquante

Après plusieurs saisons passées dans le championnat équato-guinéen, Adama Congo a fait le choix de s'ouvrir à l'Europe en poursuivant sa carrière en Espagne, où elle a successivement porté les couleurs du Dux Logroño puis de la Secció Esportiva AEM Femení. Attaquante complète et inspirée, elle s'est surtout inscrite dans l'histoire en devenant la première buteuse burkinabè en TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, lors du match nul 2-2 face à l'Ouganda en 2022. Mobile, percutante et dotée d'un vrai sens du but, Adama Congo se distingue par sa capacité à attaquer la profondeur, à provoquer balle au pied et à peser sur les défenses adverses par son intelligence de déplacement.

Le Burkina Faso en Coupe d'Afrique des Nations Féminine

Les Étalons Dames ont disputé leur toute première TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine en 2022 au Maroc. Les protégées de Pascal Sawadogo n'étaient pas parvenues à franchir la phase de groupes, concédant deux défaites face au Maroc (1-0) et au Sénégal (1-0), avant d'arracher un match nul encourageant contre l'Ouganda (2-2). L'édition TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026 marquera ainsi la deuxième participation de l'histoire des Étalons Dames à la compétition.

Le saviez-vous ?

Lors du match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine opposant le Burkina Faso au Maroc, l'équipe féminine burkinabè a, pour la première fois de son histoire, vu une de ses rencontres diffusée en prime time à la télévision nationale.

Perspectives pour la CAN féminine 2026

Absentes lors de l'édition 2024, les Burkinabè font leur retour sur le devant de la scène africaine avec de nouvelles ambitions. Pour marquer ce come-back, le Burkina Faso vise une qualification pour les matches à élimination directe et entend franchir un nouveau cap dans la compétition.