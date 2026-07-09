Afrique: CAN Féminine 2026 - Le grand retour des Éléphantes de la Côte d'Ivoire

Repêchées après l'élargissement de la compétition, les Éléphantes de Côte d'Ivoire s'avancent vers la CAN Féminine 2026 avec de solides arguments. Emmenée par le technicien français Reynald Pedros et portée par le talent brut de son attaquante vedette Habibou Ouedraogo, la sélection ivoirienne compte bien bousculer la hiérarchie africaine et rééditer ses exploits passés.

Surnom : Les Éléphantes

Participations : 4

Dernière participation : 2014

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Meilleure performance : Troisième en 2014

Classement FIFA : 72 (au 12 juin 2026)

Classement CAF : 7 (au 12 juin 2026)

Sélectionneur : Reynald Pedros

Comment l'équipe s'est qualifiée

La sélection féminine ivoirienne disputera finalement la CAN Féminine 2026, une présence obtenue après une décision majeure de la Confédération Africaine de Football. Éliminées au dernier tour des qualifications par le Sénégal après deux matches nuls (0-0, 0-0) et une séance de tirs au but perdue (4-5), les Éléphantes ont été repêchées grâce à l'élargissement du tournoi de 12 à 16 équipes.

Face à cette nouvelle formule, la CAF a choisi de compléter le tableau en s'appuyant sur le classement mondial de la FIFA. Classée 71e au niveau mondial (en novembre 2025), la Côte d'Ivoire figure parmi les quatre meilleures équipes non qualifiées retenues pour intégrer la phase finale.

Le sélectionneur : Reynald Pedros

Ancien sélectionneur du Maroc, Reynald Pedros a été nommé à la tête des Éléphantes en janvier 2025. Fort d'une expérience internationale reconnue, le technicien français s'appuie sur un parcours jalonné de succès majeurs en club, notamment avec l'Olympique Lyonnais, où il a remporté la Ligue des champions féminine de l'UEFA en 2018.

Sur le plan tactique, Pedros privilégie une approche structurée et ambitieuse, basée sur la maîtrise du ballon, l'occupation rationnelle des espaces et une animation offensive dynamique. Adepte d'un jeu porté vers l'avant, il encourage une construction patiente depuis la défense, tout en exigeant un pressing coordonné et une grande discipline collective à la perte du ballon. Cette philosophie s'accompagne d'une volonté de développer la polyvalence des joueuses, la transition rapide entre les phases et l'exploitation des couloirs pour créer des décalages.

Joueuse à suivre :

Habibou Ouedraogo, attaquante

Élue meilleure joueuse de la Ligue des Champions Féminine 2025, Habibou Ouedraogo s'affirme comme la principale arme offensive de la Côte d'Ivoire. L'attaquante ivoirienne enchaîne les performances de haut niveau, terminant meilleure buteuse de la D1 ivoirienne deux saisons de suite avec 33 buts en 2024 puis 39 en 2025.

Avec l'ASEC Mimosas, elle se distingue aussi sur la scène régionale en étant sacrée meilleure joueuse du tournoi UFOA-B 2025. Sur le plan continental, elle mène son club jusqu'en finale de la Ligue des Champions Féminine avec 3 buts. Malgré la défaite 2-1 face à l'AS FAR, elle inscrit trois buts et décroche le trophée de meilleure joueuse du tournoi.

Puissante, rapide et efficace devant le but, Ouedraogo se démarque par son sens du placement, sa qualité de finition et son volume de jeu. Son leadership et sa capacité à faire basculer une rencontre en font une attaquante complète et décisive.

La Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations Féminine

Cette édition 2026 marque le retour de la Côte d'Ivoire après ses participations en 2010, 2012 et 2014. C'est lors de cette dernière apparition que les Éléphantes s'étaient hissées sur la troisième marche du podium.

Le saviez-vous ?

Autre signe du retour de la Côte d'Ivoire au premier plan continental, Ami Diallo, l'une des principales artificières des Éléphantes, figurait parmi les trois finalistes du CAF Awards 2025 dans la catégorie Meilleure Joueuse Interclubs. Le trophée a finalement été attribué à la Marocaine Sanaa Mssoudy.

Perspectives pour la CAN Féminine 2026

Pour cette TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2026, la Côte d'Ivoire nourrit de légitimes ambitions. Portées par une nouvelle dynamique, les Éléphantes entendent capitaliser sur leur retour sur la scène continentale pour franchir un cap et s'installer durablement parmi les sélections les plus compétitives. Entre l'émergence d'une génération talentueuse, l'expérience de cadres confirmées et l'apport d'un encadrement technique ambitieux, la sélection ivoirienne vise résolument une place de prestige dans ce tournoi.