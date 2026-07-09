Afrique: À ne pas manquer - Les grandes figures du football féminin africain au rendez-vous d'échanges médias exclusifs en amont de la Coupe d'Afrique Féminine des Nations TotalEnergies CAF Maroc 2026

8 Juillet 2026
Confederation of African Football (Egypt)

En prélude à la très attendue Coupe d'Afrique Féminine des Nations TotalEnergies CAF Maroc 2026, la Confédération Africaine de Football (CAF) organisera des sessions médias en ligne exclusives avec plusieurs grandes figures du football féminin africain.

La compétition se déroulera au Maroc du 26 juillet au 16 août 2026.

Ces échanges offriront aux représentants des médias et aux acteurs du football l'opportunité d'interagir directement avec certaines des joueuses les plus en vue attendues lors du tournoi.

Les représentants des médias et les parties prenantes du football souhaitant prendre part aux sessions, notamment à la séance de questions-réponses en direct, sont invités à s'inscrire à l'avance selon les modalités indiquées ci-dessous.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les sessions en ligne se tiendront en français et en anglais comme suit :

  • Session en français : vendredi 10 juillet 2026
  • Session en anglais : mercredi 15 juillet 2026

Des joueuses de premier plan attendues

Les sessions mettront en lumière plusieurs stars du football féminin africain, notamment :

  • Maroc : Ghizlane Chebbak
  • Nigeria : Asisat Oshoala
  • Afrique du Sud: Refiloe Jane
  • Zambie : Barbra Banda et Racheal Kundananji
  • Malawi : Tabitha Chawinga
  • Algérie : Chloé Ngazi
  • Sénégal : Mama Diop
  • Côte d'Ivoire : Amani Bernadette Kakounan
  • Ghana : Cynthia Findib Konlan
  • Burkina Faso : Charlotte Millogo
  • Égypte : Nadine Ngazi
  • Tanzanie : Anastazia Katunzi
  • Kenya : Mwanahalima Adam

 

Lire l'article original sur CAF.

Tagged:
Copyright © 2026 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.