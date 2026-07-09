En prélude à la très attendue Coupe d'Afrique Féminine des Nations TotalEnergies CAF Maroc 2026, la Confédération Africaine de Football (CAF) organisera des sessions médias en ligne exclusives avec plusieurs grandes figures du football féminin africain.

La compétition se déroulera au Maroc du 26 juillet au 16 août 2026.

Ces échanges offriront aux représentants des médias et aux acteurs du football l'opportunité d'interagir directement avec certaines des joueuses les plus en vue attendues lors du tournoi.

Les représentants des médias et les parties prenantes du football souhaitant prendre part aux sessions, notamment à la séance de questions-réponses en direct, sont invités à s'inscrire à l'avance selon les modalités indiquées ci-dessous.

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Les sessions en ligne se tiendront en français et en anglais comme suit :

Session en français : vendredi 10 juillet 2026

Session en anglais : mercredi 15 juillet 2026

Des joueuses de premier plan attendues

Les sessions mettront en lumière plusieurs stars du football féminin africain, notamment :