Centrafrique: Des équipes déployées à la frontière avec le pays pour prévenir une potentielle propagation d'Ebola

8 Juillet 2026
Radio France Internationale
Par Rolf Steve Domia-Leu

La République centrafricaine renforce sa vigilance face à la menace d'Ebola. À Obo, dans le Haut-Mbomou, dans le sud-est du pays, les autorités sanitaires et les organisations humanitaires sont en état d'alerte en raison de la progression de l'épidémie dans l'est de la République démocratique du Congo.

La proximité de la frontière, notamment avec la province de l'Ituri en RDC, et les déplacements réguliers des populations font craindre aux autorités centrafricaines une éventuelle importation du virus Ebola. Ainsi, à Obo, toutes les équipes médicales sont en état d'alerte. Et pour prévenir le risque d'une propagation du virus, des équipes de surveillance épidémiologique ont été déployées. Des agents de santé sont présents aux principaux points de passage et des centres de prise en charge d'urgence ont été installés à la frontière ainsi qu'au centre de santé de la ville.

Le ministère de la Santé appelle la population à signaler rapidement tout cas suspect et rappelle les principaux gestes de prévention : se laver régulièrement les mains, éviter tout contact avec une personne malade et consulter sans délai un centre de santé en cas de symptômes.

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« Aucun cas d'Ebola n'a été confirmé en Centrafrique. Mais nous restons pleinement mobilisés pour protéger la population », a assuré le ministre de la Santé, le docteur Pierre Somsé, qui doit se rendre sur place ce jeudi avec le directeur de l'Institut Pasteur.

Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, les autorités invitent la population à rester vigilante, sans céder à la panique. Les habitants des zones frontalières s'inquiètent également des répercussions sur les échanges commerciaux avec la RDC.

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