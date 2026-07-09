Congo-Kinshasa: Le Sénat valide une révision à la baisse du budget de l'État marquée par une hausse des dépenses sécuritaires

9 Juillet 2026
Radio France Internationale

En RDC, le Sénat a déclaré recevable le projet de loi de finances rectificative pour 2026 présenté par le vice-Premier ministre en charge du Budget, Adolphe Muzito, mardi 7 juillet. Si le budget de l'État est revu à la baisse, le gouvernement affirme toutefois maintenir la défense et la sécurité parmi ses principales priorités.

Le budget rectificatif de la République démocratique du Congo (RDC) est ramené à 21,9 milliards de dollars, soit une baisse de 7,4% par rapport à la loi de finances initiale, principalement en raison du recul des ressources extérieures.

Dans ce nouveau collectif budgétaire, le vice-Premier ministre du Budget, Adolphe Muzito, a indiqué devant les sénateurs que les principales politiques financées portaient sur les charges liées à la défense et à la sécurité.

Hausse des dépenses sécuritaires de plus de 30%

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Parmi les priorités, celui-ci a cité les logements des policiers, leurs moyens de transport ainsi que les casernes militaires.

Le rapport de la commission économique de l'Assemblée nationale va dans le même sens : il indique que les dépenses sécuritaires sont réajustées à la hausse de 31,4%, afin de consolider l'appui aux forces de défense et de sécurité.

Lors de son audition, Adolphe Muzito a pour sa part évoqué une progression de 34,4% qu'il a justifiée par la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, en proie à de multiple crises.

Face à ces chiffres, plusieurs sénateurs ont, eux, voulu aller plus loin. L'un d'eux a notamment fait observer que, malgré cet effort financier considérable en faveur de la défense nationale, aucun mécanisme renforcé de contrôle parlementaire des crédits sécuritaires n'avait été proposé par le gouvernement.

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