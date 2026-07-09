Sénégal: Financement du commerce international - La Berd accorde 15 millions d'euros à Ecobank Sénégal pour les Pme

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) franchit une nouvelle étape dans son implantation au Sénégal. Quelques mois après l'entrée au pays du capital de l'institution en tant qu'actionnaire et pays d'opérations, la banque a signé, ce jeudi, 9 juillet à Dakar, sa première ligne de financement du commerce international dans le pays.

D'un montant de 15 millions d'euros (près de 9,8 milliards de FCFA), cette facilité est accordée à Ecobank Sénégal afin de renforcer le financement des opérations d'importation et d'exportation des entreprises sénégalaises, avec une attention particulière portée aux Micro, petites et moyennes entreprises (Mpmee).

La convention a été signée par la présidente de la Brde, Odile Renaud-Basso, et le directeur général de Ecobank Sénégal, Sahid Yallou, à l'occasion de l'ouverture officielle du bureau de la Berd au Sénégal.

Une première opération de la Berd au Sénégal

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Cette ligne de financement marque le lancement concret des activités de la Berd dans le pays. Elle s'inscrit dans le cadre du Programme d'aide aux échanges commerciaux (Trade Facilitation Programme - Tfp), un dispositif qui couvre 28 économies, rassemble plus de 130 banques émettrices et plus de 800 banques partenaires à travers le monde. Depuis sa création, ce programme a soutenu plus de 36 000 transactions, représentant un volume cumulé supérieur à 42 milliards d'euros.

Pour Odile Renaud-Basso, cette première opération ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre la Berd et le Sénégal. « Nous sommes très heureux de commencer avec Ecobank. J'espère que c'est le début d'un partenariat durable qui grandira et s'étendra », a déclaré la présidente de l'institution.

Elle a rappelé que le mandat de la Berd est avant tout de développer le secteur privé. En soutenant le financement du commerce international à travers les banques locales, l'institution entend accompagner les entreprises sénégalaises dans leurs activités d'import-export et renforcer leur capacité à accéder aux marchés internationaux.

Concrètement, cette ligne de crédit permettra à Ecobank Sénégal d'émettre des garanties au profit de banques confirmatrices internationales afin de sécuriser les opérations commerciales de ses clients face aux risques politiques et commerciaux liés aux paiements.

L'objectif est de faciliter le financement des importations de biens essentiels, mais également de soutenir les exportations des entreprises sénégalaises en leur offrant un meilleur accès aux instruments du commerce international.

Cette opération intervient dans un contexte où le Sénégal ambitionne de consolider son rôle de plateforme commerciale régionale, au carrefour des échanges entre les marchés internationaux et l'espace Uemoa.

Les Pme au coeur du dispositif

Les micro, petites et moyennes entreprises constituent les principales bénéficiaires de cette ligne de financement. Selon Sahid Yallou, elles représentent 98% du tissu économique sénégalais, mais continuent de faire face à d'importantes difficultés d'accès aux instruments de financement du commerce.

« Cette signature est bien plus qu'une opération financière. Elle traduit une ambition commune : faciliter les échanges commerciaux, renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises et leur permettre de mieux s'intégrer aux chaînes de valeur régionales et internationales », a souligné le directeur général de Ecobank Sénégal.

Grâce à cette facilité, la banque entend proposer aux Pme des solutions de financement plus adaptées, plus sécurisées et mieux calibrées pour accompagner leurs opérations d'importation et d'exportation.

Pour la Berd, cette initiative s'inscrit dans sa stratégie de soutien au développement du secteur privé, qui constitue désormais l'un des axes prioritaires de son intervention au Sénégal. L'institution prévoit également de concentrer son action sur le renforcement des institutions et la promotion d'une croissance durable et inclusive.

« Ce dispositif permettra aux entreprises locales d'accéder à des biens essentiels, renforcera la croissance du secteur privé et contribuera à la résilience économique du pays », a affirmé Odile Renaud-Basso.

Au-delà du financement, Ecobank Sénégal bénéficiera également de l'accès au vaste réseau de banques partenaires de la Berd, ce qui devrait faciliter l'exécution des transactions sur un plus grand nombre de marchés internationaux.

Renforcer l'inclusion financière

Le partenariat vise également à élargir l'accès au financement pour des catégories d'entreprises encore insuffisamment servies, notamment celles dirigées par des femmes.

Sahid Yallou a rappelé que près de 40% des entreprises sénégalaises sont pilotées par des femmes. A travers son programme Ellevate, Ecobank leur propose déjà une offre intégrée combinant financement, formation, conseil, mentorat et opportunités commerciales. Plus de 5500 femmes entrepreneures ont bénéficié de cet accompagnement dans les 35 pays où le groupe est implanté.

Le directeur général de la banque estime que cette nouvelle ligne de crédit viendra renforcer cette dynamique en faisant du financement du commerce un levier d'inclusion économique et d'ouverture vers de nouveaux marchés.

En 2025, Ecobank Sénégal a financé plus de 300 millions de dollars d'opérations de commerce. Avec cette nouvelle facilité de 15 millions d'euros, la banque entend accroître son intervention auprès des entreprises et accompagner davantage de projets tournés vers les marchés régionaux et internationaux.

Pour les deux partenaires, l'enjeu dépasse le simple financement bancaire. Il s'agit de transformer cette première ligne de crédit en opportunités concrètes pour les entreprises sénégalaises, afin qu'elles puissent investir, exporter, créer des emplois et contribuer durablement à la croissance économique du pays.

Cette signature symbolise ainsi le démarrage opérationnel de la Berd au Sénégal et confirme sa volonté d'accompagner le développement du secteur privé à travers des mécanismes innovants de financement du commerce international.