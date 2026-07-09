Afrique: 25e assemblée générale de Atidi - L'institution affiche de solides résultats avec plus de 93 milliards Usd mobilisés

L'Assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique (Atidi) a tenu du 30 juin au 3 juillet, son assemblée générale annuelle à Nairobi sous le thème : « Renforcer l'Afrique : Risques maîtrisés, Croissance stimulée ».

Selon un communiqué de presse, dans son allocution lors de la cérémonie d'ouverture Manuel Moses, Directeur général d'Atidi, est revenu sur le jubilé d'argent de l'organisation. Il a déclaré qu'Atidi avait « démontré que les solutions africaines étaient souvent les mieux à même de relever les défis africains et de permettre de saisir les opportunités propres au continent ».

«Depuis sa création, Atidi a mobilisé plus de 93 milliards d'USD d'investissements privés à travers l'Afrique grâce à des instruments innovants d'atténuation des risques, tels que l'assurance contre les risques politiques et l'assurance-crédit, qui renforcent la confiance des investisseurs. Le nombre de ses actionnaires a également augmenté, passant de sept membres fondateurs à 24 pays membres africains, 13 actionnaires institutionnels et un État membre non africain », a révélé le Directeur général.

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Selon lui, Atidi reste également l'un des assureurs les mieux côtés d'Afrique, maintenant une notation « investment grade » auprès des principales agences de notation mondiales depuis sa création.

« Nous avons bâti notre succès sur notre capacité à allier des normes de classe mondiale à une connaissance poussée des marchés africains, en concevant des solutions qui reflètent les réalités locales tout en répondant aux attentes des investisseurs internationaux », a rappelé le Directeur général.

Il s'agit là d'un héritage qui mérite d'être préservé, a-t-il fait valoir, soulignant la nécessité pour les pays membres de continuer à honorer le statut de créancier privilégié (Pcs) d'Atidi.

M. Moses s'est dit confiant dans la solidité financière de l'Institution, sa capacité de souscription et son orientation stratégique, citant les excellents résultats obtenus en 2025.

«En effet, en 2025, Atidi a enregistré de solides performances financières, notamment le total de ses expositions, qui est passé de 8,9 milliards d'USD en 2024 à 9,2 milliards d'USD, son résultat annuel net en hausse de 20 % à 71,4 MUSD, son total du bilan en progression de 20 % à 1,06 milliard d'USD et ses capitaux propres en augmentation de 12 % à 883 millions d'USD », a-t-il ajouté.

« Dans un contexte marqué par une incertitude mondiale persistante et les répercussions toujours perceptibles de la pandémie de Covid-19, Atidi a connu une nouvelle année de croissance résiliente en 2025, avec des résultats solides tant au niveau des recettes d'assurance que des revenus d'investissement et des capitaux propres », a-t-il déclaré.

Dans son allocution, le Pr Kelly Mua Kingsly, Président du Conseil d'administration d'Atidi, a fait valoir que le progrès économique de l'Afrique dépendait du renforcement de la confiance des investisseurs. Les vastes ressources naturelles du continent ou sa démographie attractive peuvent certes susciter l'intérêt de ces derniers, mais les projets ne seront pas financés tant que les investisseurs n'auront pas la confiance nécessaire pour engager des fonds.