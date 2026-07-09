La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a signé, jeudi à Dakar, avec Ecobank Sénégal une convention de partenariat de 9,8 milliards de FCFA, soit 15 millions d'euros, visant à booster les Petites et moyennes entreprises (PME) en leurs facilitant un accès au marché régional et international à travers des outils et des financements adaptés, a-t-on appris des responsables des deux structures.

"Cette ligne bénéficiera en priorité aux PME, qui représentent aujourd'hui 98 % du tissu économique sénégalais et constituent un moteur essentiel de croissance, de création de richesses et d'emplois", a expliqué le directeur général de Ecobank, Sahid Yallou lors de la cérémonie de signature en présence de la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso.

Selon lui, ce financement va permettre à Ecobank de renforcer sa capacité, en proposant des solutions de financement adaptées, plus sécurisées et mieux dimensionnées pour accompagner les opérations d'importation et d'exportation.

"Notre objectif est désormais de transformer cette ligne de financement en opportunités concrètes pour les entreprises afin qu'elles puissent investir, exportées, créer davantage d'emplois et contribuer durablement à la croissance du Sénégal", a encore fait valoir M. Yallou.

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Il a assuré qu'une "attention particulière" sera accordée aux entreprises dirigées par des femmes, près de 40 %, et qui apportent "une contribution cruciale à la création de richesses nationales".

La présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Odile Renaud-Basso, s'est réjouie de la signature de cette première ligne de financement du commerce extérieur au Sénégal.

Elle a exprimé le souhait de voir ce dispositif poser les bases d'un partenariat durable, capable de faciliter l'accès des entreprises aux biens essentiels et de consolider la résilience économique du pays".

"La BERD soutiendra les activités d'Ecobank Sénégal via l'émission de garanties aux banques confirmatrices, un mécanisme conçu pour atténuer les risques politiques et commerciaux liés aux règlements", a précisé Mme Renaud-Basso.