Sénégal: Mouhamadou Dramé, un modèle au service de l'éducation à Birkelane

Birkelane — Mouhamadou Dramé, enseignant en service au lycée de Birkelane, dans la région de Kaffrine (centre), est une source d'inspiration dans le Ndoucoumane pour sa soif de connaissance. Il est présenté comme un modèle dans le monde de l'éducation.

En activité depuis près de trois décennies, M. Dramé, également écrivain, partage avec passion son amour des lettres, tout en poursuivant son parcours académique.

La cinquantaine, ce natif de Kaolack a commencé son parcours scolaire à l'école Ousmane Ngom de Thiès, puis au lycée Malick Sy, avant de terminer ses études secondaires au lycée Valdiodio Ndiaye, dans la capitale du Saloum.

Très tôt, il nourrit une passion pour les lettres qui le mène à la Faculté des Lettres et des sciences humaines (FLSH) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) où il obtient une licence de Lettres modernes.

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Après vingt-huit années de service, passant de professeur de collège à principal à deux reprises dans des établissements nouvellement créés, il a rejoint le lycée de Birkelane où il enseigne les Lettres modernes.

Sa riche carrière est marquée par la fidélité à une conviction profonde, à savoir la formation des jeunes.

"J'ai toujours été animé par le désir de former les jeunes", a dit ce titulaire d'un Certificat d'aptitude à l'enseignement des collèges d'enseignement moyen (CAECEM) en Lettres, option anglais, obtenu à l'Ecole normale supérieure (ENS).

Il a ensuite décroché le Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire au Sénégal (CAES) en Lettres modernes.

Mouhamadou Dramé a également obtenu un master en management à l'Institut supérieur de management (ISM), un master en journalisme et communication à l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion (ISEG) de Dakar ainsi qu'un Diplôme d'études stratégiques approfondies en sciences politiques à l'Institut Thalès-Afrique.

Il a en outre décroché une maîtrise puis un master 2 en Lettres modernes à l'Université de Bourgogne, à Dijon, en France, où il a poursuivi ses études.

Il est actuellement doctorant en Lettres modernes à l'Université de Rouen Normandie, en France.

Egalement écrivain polygraphe, M. Dramé a déjà publié trois ouvrages et une quinzaine de manuscrits.

Chercheur passionné, il participe régulièrement à des séminaires, colloques et autres formations consacrés à la communication scientifique, à la méthodologie de la recherche, à l'intégrité scientifique, à la gestion des données de recherche ou encore à la propriété intellectuelle.

"Apprendre est un engagement quotidien pour moi, c'est pourquoi je ne cesse de le faire et j'encourage les jeunes à davantage oeuvrer pour l'excellence", a-t-il souligné.

En plus de cette impressionnante trajectoire académique, il peut se prévaloir d'un bagage spirituel important, signe que la religion occupe une place importante dans sa vie. Il a été initié au Coran dès ses huit ans, à Thiès.

Marié et père de quatre enfants, Mouhamadou Dramé demeure profondément attaché à Birkelane où il poursuit son oeuvre de formation auprès des jeunes générations.

Ses collègues et amis le considèrent comme "un homme disponible, simple, méthodique, ouvert, discipliné, toujours à l'écoute des autres".