Sénégal: Diourbel - Cheikhou Oumar Ba prône le dialogue et la transparence dans la conduite de la campagne agricole

Diourbel — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba, a réaffirmé, jeudi à Diourbel (centre), son engagement à privilégier le dialogue avec les acteurs du secteur, afin de renforcer la transparence dans la conduite de la campagne agricole et de rester à l'écoute des paysans et des producteurs.

En visite dans la région de Diourbel (centre), M. Ba s'est rendu dans les magasins de stockage de semences et d'intrants agricoles de la commune de Diourbel et de Ndangalma.

Il a aussi visité le centre national de recherches agronomiques (CNRA) de Bambey, en présence de ses principaux collaborateurs, des autorités administratives et des responsables d'organisations paysannes.

Cette tournée lui a permis d'échanger avec les différents acteurs pour mieux cerner les réalités du terrain et recueillir leurs préoccupations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Diourbel, le préfet du département, président de la commission de distribution des semences, a assuré que les directives du ministère avaient été scrupuleusement appliquées dans le cadre de la mise en place et de la cession des semences et du matériel agricole.

Les bénéficiaires sont traçables grâce au dispositif mis en place avec l'implication des acteurs concernés et l'appui des forces de défense et de sécurité, a souligné le chef de l'exécutif départemental.

S'exprimant au nom des producteurs, Aliou Diouf a salué la qualité des semences distribuées. Il a toutefois plaidé pour une baisse du prix des engrais et du petit matériel agricole afin d'alléger les charges des exploitants.

Il a également sollicité la mise à disposition de matériels lourds, notamment de tracteurs, pour améliorer les rendements et réduire la pénibilité des travaux agricoles.

Les producteurs ont, en outre, demandé la réalisation de forages dans le département de Diourbel pour développer les activités maraîchères après l'hivernage.

Selon les services techniques, le taux de cession des semences d'arachide est actuellement de 63 % dans le département de Diourbel, tandis que la moitié du quota d'engrais a déjà été distribuée.

Prenant la parole, Cheikhou Oumar Ba a indiqué que cette tournée s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, qui lui a demandé d'être davantage à l'écoute des producteurs.

Il a insisté sur la nécessité de privilégier le dialogue entre les différents acteurs afin de promouvoir une gouvernance fondée sur la transparence et la co-construction.

Le ministre a annoncé l'élargissement du processus de digitalisation de la campagne agricole, notamment des opérations menées par les commissions de distribution des semences et des intrants agricoles.

Il a également réaffirmé sa volonté de renforcer l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), afin de consolider la souveraineté semencière du Sénégal.

Cheikhou Oumar Ba a par ailleurs annoncé que les plus hautes autorités avaient donné des instructions pour l'élaboration d'un plan de paiement de la dette due aux opérateurs, tout en soulignant la nécessité de soutenir le secteur privé national.

Il a enfin promis de revenir prochainement à la rencontre des producteurs, afin de poursuivre les concertations et de contribuer à la dynamisation du secteur agricole.