Sénégal: Protection sociale - Plus de 1.000 victimes d'accidents du travail recensées en 2025

Dakar — Le Sénégal a enregistré 1041 victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles en 2025, contre 975 en 2024, a indiqué, jeudi, à Dakar, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté.

"Il a été recensé 1041 victimes d'accidents du travail maladies professionnelles, contre 975 en 2024", a-t-il déclaré lors de sa présentation des conclusions du Rapport annuel des statistiques du travail (RAST) 2025.

Cette évolution intervient malgré les efforts engagés en matière de prévention des risques professionnels, avec notamment l'installation de 96 comités d'hygiène et de sécurité du travail, soit quatre de plus que l'année précédente.

"Il faut maintenir l'élan des initiatives engagées en matière de promotion de la sécurité et de la santé des travailleurs en milieu de travail", a plaidé le ministre.

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Au chapitre de la protection sociale, Mamadou Lamine Dianté a signalé que l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) a enregistré 42.315 adhérents et 582.942 participants en 2025.

Dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire, quatre nouvelles institutions de prévoyance maladie (IPM) ont obtenu leur agrément en 2025, a-t-il indiqué.

Il a annoncé la poursuite des réformes visant à étendre progressivement la couverture sociale aux travailleurs encore exclus des dispositifs existants et à améliorer la qualité des prestations offertes.

Selon lui, ces orientations s'inscrivent dans les priorités de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, qui fait du développement du capital humain et du renforcement de la protection sociale des leviers majeurs de la transformation économique et sociale du pays.

Il a également réaffirmé la volonté de son département de moderniser l'administration du travail à travers la dématérialisation des procédures et la diversification de la production statistique, afin d'améliorer le pilotage des politiques publiques du secteur.