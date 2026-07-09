Sénégal: Pus de 22.000 emplois créés en 2025, les contrats à durée déterminée largement majoritaires (Officiel)

Dakar — Les statistiques du travail font état de 22.093 emplois générés en 2025 à la faveur de l'ouverture ou de la réouverture de 2.675 établissements, a révélé, jeudi, à Dakar, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, soulignant la forte proportion des contrats à durée déterminée (CDD) dans les recrutements enregistrés.

"Au titre de la situation des entreprises et de l'emploi, 2.675 ouvertures et réouvertures d'établissements ont été enregistrées pour un total de 22.093 emplois générés", a-t-il déclaré à l'ouverture d'un atelier de partage du Rapport annuel des statistiques du travail (RAST) 2025.

Selon le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, 184 établissements ont parallèlement cessé leurs activités au cours de cette période, entraînant la perte de 1.653 emplois.

Les données présentées indiquent que 78.231 contrats de travail écrits ont été enregistrés au niveau des inspections du travail et de la sécurité sociale, a-t-il dit.

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"Les contrats à durée déterminée représentent 54,26 % de ce volume, contre 21,05 % pour les contrats à durée indéterminée (CDI)", a-t-il précisé.

Les contrats saisonniers comptent pour 9,19 %, les contrats temporaires représentent 6,01 % du volume total, contre 5,75 % pour les contrats de stage et 3,69 % pour les contrats d'apprentissage.

Pour Mamadou Lamine Dianté, cette prédominance des CDD constitue un sujet de réflexion pour les pouvoirs publics et les partenaires sociaux.

"Si l'on compare le nombre de CDD au nombre de CDI, cela doit nous interpeller", a-t-il dit, estimant que ces statistiques offrent des indications précieuses sur la qualité des emplois créés et les défis liés à la stabilité professionnelle.

Le ministre a rappelé que les statistiques du travail constituent un outil d'aide à la décision permettant d'orienter les politiques publiques en matière d'emploi, de protection sociale et de travail décent.

Il a également souligné que l'édition 2025 du Rapport annuel des statistiques du travail s'inscrit dans la dynamique de mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, qui place la création d'emplois décents parmi les priorités nationales.

Selon lui, les données produites contribueront à éclairer les réformes engagées dans le cadre de la Stratégie nationale de développement 2025-2029, notamment celles relatives à l'amélioration de l'environnement des affaires et au renforcement des opportunités d'emploi.