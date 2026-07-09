Ile Maurice: Un séisme de magnitude 4,9 enregistré

Un tremblement de terre de magnitude 4,9, enregistré dans la nuit du 6 au 7 juillet dans l'océan Indien, a ravivé l'attention sur l'activité sismique dans la région. Le séisme s'est produit à 00 h 30 dans la zone de fracture des Mascareignes, à une profondeur d'environ 10 kilomètres. Selon Volcano Discovery, son épicentre était situé à près de 218 kilomètres au nord-est de Port-Mathurin. Les Services météorologiques de Maurice confirment qu'il s'agissait d'un séisme de faible magnitude.

Contacté, un météorologue précise que la secousse s'est produite dans la région des Mid-Indian Ridges, une zone géologiquement active où des tremblements de terre de faible intensité sont régulièrement enregistrés. Selon les informations recueillies auprès de la station météorologique de Rodrigues, aucune secousse significative n'a été ressentie et aucun dégât n'a été signalé.

Le National Disaster Scheme prévoit que lorsqu'un séisme de magnitude inférieure à 5,0 est enregistré dans un rayon de 400 km autour de Maurice ou de Rodrigues et qu'il ne provoque que de faibles secousses, la station météorologique peut se limiter à diffuser un bulletin d'informations à l'intention des principales autorités et des médias, si les circonstances le justifient.