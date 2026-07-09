Ile Maurice: La CITU appelle à une mobilisation le 11 juillet

Le Congress of Independent Trade Unions (CITU) a vivement critiqué les orientations du Budget 2026-2027 lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 9 juillet à son siège de la rue Louis Victor de La Faye, à Port-Louis. Au coeur des préoccupations du syndicat : la réforme des pensions, le Finance Bill et la manifestation nationale prévue le samedi 11 juillet.

Le président de la CITU, Radhakrishna Sadien, a estimé que le Budget comporte «de nombreuses zones blanches» et s'éloigne de sa vocation première. Selon lui, plusieurs mesures traduisent une influence des institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, tout en remettant en cause les fondements de l'État-providence mauricien.

Le syndicaliste s'est particulièrement attardé sur la réforme des pensions. Il a dénoncé l'intégration de certaines recommandations d'un rapport préliminaire sans véritable débat national, alors que cette question concerne des dizaines de milliers de travailleurs et de pensionnés. La CITU s'est également inquiété de la création d'une nouvelle autorité appelée à gérer les contributions du National Savings Fund, actuellement administrées dans un cadre tripartite réunissant des représentants des travailleurs, des employeurs et de l'État.

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Pour Radhakrishna Sadien, les dispositions annoncées risquent aussi d'affecter les régimes de retraite des fonctionnaires, des employés des corps paraétatiques ainsi que des salariés du secteur privé. Il a estimé qu'une réforme d'une telle ampleur ne peut être imposée sans consultation des partenaires sociaux.

Le président de la CITU a également critiqué certaines priorités budgétaires. Il a relevé que Rs 400 millions sont prévues pour la promotion touristique alors que le pays accueille environ 1,4 million de touristes par an, estimant que davantage de ressources devraient être consacrées à la santé publique, à la sécurité des policiers, à la pêche ou encore à la protection sociale.

Concernant le Finance Bill, la CITU a dénoncé des dispositions jugées attentatoires aux libertés syndicales. Le syndicat a affirmé que certaines mesures rappellent d'anciennes législations sur les rassemblements publics déjà critiquées par l'Organisation internationale du travail pour leur incompatibilité avec les conventions 87 et 98, qui garantissent la liberté syndicale et le droit d'organisation.

De son côté, le syndicaliste Dominique Marie a lancé un appel à une mobilisation massive lors de la marche du 11 juillet. Il a exhorté les travailleurs, les retraités, les ONG, les associations culturelles et sportives ainsi que l'ensemble de la population à participer pacifiquement à cette manifestation afin de défendre le maintien de la pension universelle à 60 ans. Selon lui, cette mobilisation constitue un moment déterminant pour l'avenir de la protection sociale à Maurice et doit se dérouler dans le calme, la discipline et le respect de la démocratie.