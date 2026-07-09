Ile Maurice: La LDA lance un vaste projet pour vulgariser le «Land Drainage Master Plan»

La Land Drainage Authority (LDA) a officiellement lancé le mardi 7 juillet, au Rajiv Gandhi Science Centre à Bell-Village, le projet AdaptAction Project: Vulgarisation of the Land Drainage Master Plan and Capacity Building on the Sponge City Concept. Présidée par le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, cette cérémonie a marqué une nouvelle étape dans la stratégie nationale de lutte contre les inondations et d'adaptation aux effets du changement climatique.

Mis en oeuvre par la LDA en partenariat avec l'Agence française de développement (AFD) dans le cadre du programme AdaptAction, ce projet, d'une durée d'un an, vise à rendre le Land Drainage Master Plan (LDMP) plus accessible aux institutions, aux collectivités locales, aux professionnels du secteur et au grand public. Il prévoit également le renforcement des capacités autour du concept de «ville éponge», une approche qui privilégie l'absorption, le stockage et l'infiltration naturelle des eaux pluviales plutôt que leur simple évacuation vers la mer.

Le directeur de la LDA, Rishi Hauzaree, a rappelé que le LDMP, élaboré avec l'appui de l'AFD et rendu public en septembre 2025, constitue désormais une référence nationale pour la gestion des eaux pluviales. L'enjeu consiste désormais à transformer ce document technique en un outil pratique compris et appliqué par l'ensemble des acteurs concernés. Il a souligné que, selon le Global Risk Report 2024, les phénomènes météorologiques extrêmes figurent parmi les principaux risques auxquels fait face Maurice, tandis que les risques d'inondation pourraient augmenter de 18 % tous les dix ans. L'urbanisation rapide, l'imperméabilisation des sols et le non-respect des zones riveraines aggravent cette vulnérabilité, alors que les capacités hydrauliques de nombreuses rivières atteignent leurs limites.

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Le projet prévoit notamment la production d'une version pédagogique du Master Plan, la réalisation d'un atlas retraçant l'évolution des paysages mauriciens ainsi que l'élaboration de guides techniques destinés aux ingénieurs, urbanistes, architectes, promoteurs et collectivités locales. Ces outils favoriseront l'intégration de solutions fondées sur la nature, telles que bassins de rétention, restauration des zones humides, infrastructures vertes et surfaces perméables.

La directrice de l'AFD à Maurice, Laetitia Habchi, a rappelé que la coopération entre son institution et le gouvernement mauricien dure depuis près de dix ans. Entre 2017 et 2022, cette collaboration a permis le cofinancement du LDMP ainsi que le soutien à la stratégie nationale de gestion des risques de catastrophes. Depuis 2023, la deuxième phase du programme AdaptAction met davantage l'accent sur la diffusion du Master Plan et l'application concrète des recommandations déjà formulées.

Laetitia Habchi a également annoncé que l'AFD accompagne Maurice à travers un important programme consacré à la gestion intégrée des ressources en eau, comprenant notamment un prêt de EUR 200 millions, une subvention de EUR 2 millions pour l'assistance technique, une facilité de préparation de projets de EUR 500 millions et un futur programme pouvant mobiliser jusqu'à EUR 100 millions de prêts ainsi que EUR 20 millions de subventions. À l'échelle mondiale, le groupe AFD a mobilisé près de EUR 60 milliards pour le climat depuis la COP21, dont EUR 7,8 milliards en 2025, avec 40 % consacrés à l'adaptation.

Le chargé d'affaires de l'Union européenne (UE), Mario Vitos, a, pour sa part, réaffirmé le soutien de l'UE à Maurice dans sa nouvelle stratégie pour la résilience de l'eau adoptée en 2025. Il a indiqué que l'UE contribue à hauteur de EUR 20 millions à ce programme, en complément du financement de l'AFD et de la contribution du gouvernement mauricien. L'objectif est de favoriser des solutions fondées sur la nature tout en renforçant la résilience des territoires face aux inondations.

Enfin, le ministre Ajay Gunness a expliqué que son gouvernement a choisi de rendre public le LDMP afin d'assurer une plus grande transparence et de permettre aux citoyens de mieux connaître les zones à risques. Il a insisté sur la nécessité de changer de paradigme en travaillant «avec l'eau plutôt que contre l'eau». Il a souligné que la réussite du Master Plan dépendra autant du respect des normes techniques que de la sensibilisation de la population. Selon lui, la vulgarisation du document permettra aux citoyens de mieux comprendre l'importance des corridors naturels, des bassins de rétention et de la protection des écosystèmes dans la prévention des inondations.