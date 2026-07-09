Cote d'Ivoire: Développement économique - Le FMI et les milieux d'affaires américains réaffirment leur confiance en la Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire reçoit de nouveaux soutiens pour accélérer sa marche vers l'émergence.

Les signaux de confiance continuent de converger vers Abidjan. En marge des travaux du Groupe consultatif consacré au financement du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, le gouvernement a reçu, le jeudi 9 juillet 2026, un double témoignage de soutien de partenaires stratégiques de premier plan : le Fonds monétaire international (Fmi) et les milieux d'affaires américains.

Le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, a d'abord accordé une audience au directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, Zeine Zeidane, venu saluer les performances économiques enregistrées par la Côte d'Ivoire ainsi que le succès des récentes rencontres avec les partenaires techniques et financiers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au terme de l'entretien tenu au Sofitel Hôtel Ivoire, à Cocody, le responsable du Fmi a félicité le gouvernement pour les résultats obtenus dans le cadre des programmes soutenus par l'institution financière internationale. « J'ai eu le grand honneur de rencontrer le Premier ministre aujourd'hui. Je l'ai félicité pour le succès éclatant du Groupe consultatif et de la réunion avec les partenaires. Je l'ai également félicité pour l'excellente performance économique enregistrée ces dernières années, notamment dans le cadre des programmes soutenus par le Fmi », a déclaré Zeine Zeidane.

Le directeur du département Afrique du Fmi s'est également réjoui de l'approbation récente, par le Conseil d'administration de l'institution, des dernières revues du programme économique ivoirien, signe de la confiance accordée aux réformes engagées par le gouvernement. « La Côte d'Ivoire affiche une excellente performance économique et porte un programme ambitieux de développement économique et social. J'ai rassuré le Premier ministre quant au soutien continu du Fmi », a-t-il ajouté.

Selon lui, le pays dispose aujourd'hui de fondamentaux macroéconomiques solides, capables de soutenir durablement sa transformation économique et l'amélioration des conditions de vie des populations.

Particulièrement optimiste quant aux perspectives ivoiriennes, Zeine Zeidane estime que le pays est désormais prêt à franchir un nouveau palier dans son développement. « L'impression qui se dégage est celle d'un pays prêt à décoller pour devenir une économie émergente, avec de très solides bases économiques. Beaucoup d'optimisme se dégage pour l'avenir et le succès futur de la Côte d'Ivoire », a-t-il soutenu.

Les entreprises américaines misent sur la locomotive ivoirienne

Dans la même dynamique, le chef du gouvernement a reçu Florizelle Liser, présidente-directrice générale du Corporate Council on Africa (Cca), en marge de la deuxième journée du Groupe consultatif sur le Pnd 2026-2030.

Les échanges ont porté sur le renforcement des relations commerciales entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, ainsi que sur les opportunités de partenariat susceptibles d'accompagner la dynamique de croissance ivoirienne.

La délégation américaine a salué les progrès économiques accomplis par la Côte d'Ivoire et son rôle de moteur économique de l'Afrique de l'ouest francophone. « Nous avons félicité le Premier ministre pour la réussite du Groupe consultatif consacré au Pnd 2026-2030 et pour les performances économiques réalisées par la Côte d'Ivoire », a indiqué Florizelle Liser.

Le Corporate Council on Africa, organisation regroupant des entreprises américaines engagées sur le continent africain, entend intensifier les échanges économiques entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, considérée comme une plateforme régionale stratégique pour les investissements et les échanges commerciaux.

La rencontre a également permis d'évoquer la perspective d'un partenariat avec le gouvernement ivoirien en vue de l'organisation future du Sommet des affaires États-Unis-Afrique.

Après l'édition organisée en 2025 à Luanda, en Angola, les responsables du Cca ont indiqué avoir engagé des discussions afin d'étudier la candidature de la Côte d'Ivoire pour accueillir une prochaine édition de ce rendez-vous économique majeur réunissant les opérateurs américains et africains.

Entre l'appui renouvelé du Fmi et l'intérêt grandissant des investisseurs américains, la Côte d'Ivoire confirme ainsi son attractivité économique et consolide sa position de hub régional en Afrique de l'ouest.