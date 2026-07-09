Cote d'Ivoire: Université des Droits de l'Homme - 326 nouveaux diplômés appelés à devenir les ambassadeurs des droits fondamentaux

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) poursuit son engagement en faveur de la promotion d'une culture des droits humains en Côte d'Ivoire.

Le jeudi 9 juillet 2026, l'institution a procédé, à l'École nationale de Police d'Abidjan, à la remise des parchemins aux auditeurs de la 17e promotion en Droit international des Droits de l'Homme (DIDH) et de la 5e promotion en Droit de l'Enfant. Une cérémonie qui a consacré la fin de plusieurs semaines de formation et récompensé les efforts de 326 nouveaux diplômés.

Au total, 183 auditeurs ont été certifiés en Droit international des Droits de l'Homme, tandis que 143 autres ont obtenu leur certificat en Droit de l'Enfant. Cette nouvelle promotion vient renforcer le réseau d'acteurs engagés dans la protection et la promotion des droits fondamentaux en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.

À cette occasion, le président du CNDH, le Dr Adjelou Christian Arnaud, a rappelé que l'Université des Droits de l'Homme constitue un levier essentiel de prévention des violations des droits humains et de diffusion des valeurs de justice, de dignité et de respect des libertés fondamentales. Selon lui, ce programme de formation s'inscrit pleinement dans la mission du Conseil visant à promouvoir une meilleure connaissance des instruments nationaux et internationaux relatifs aux droits de l'Homme.

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Le président du CNDH a également réaffirmé la volonté du nouveau Bureau exécutif de renforcer les actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement en direction des administrations publiques, des organisations de la société civile, des acteurs du secteur privé ainsi que de l'ensemble des citoyens. Il s'est réjoui de l'engouement croissant suscité par cette initiative, soulignant que depuis sa création en 2018, l'Université des Droits de l'Homme a déjà formé 4 596 personnes.

Partenaire de cette initiative, la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté a renouvelé son engagement aux côtés du CNDH. Intervenant au nom de la fondation, Mme Koffi Bénédicte a salué une coopération fondée sur des valeurs communes. « Il s'agit d'un partenariat fondé sur des valeurs partagées et sur une même ambition : celle de bâtir des sociétés plus justes, plus protectrices et plus respectueuses des droits fondamentaux », a-t-elle déclaré.

Invité spécial et parrain de la cérémonie, le ministre d'État, conseiller spécial du Président de la République, Kouassi Adjoumani, a félicité le CNDH pour la mise en place de cette université qu'il a qualifiée d'initiative majeure au service du renforcement de l'État de droit. S'adressant aux récipiendaires, il les a exhortés à mettre les connaissances acquises au service de leurs communautés et de leurs institutions, afin de contribuer à la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et de la démocratie en Côte d'Ivoire.

Le rayonnement de l'Université des Droits de l'Homme dépasse désormais les frontières ivoiriennes. Le président du CNDH a révélé que la prochaine session de formation en Droit international des Droits de l'Homme, prévue le 15 juillet 2026, suscite déjà un vif intérêt.

À ce jour, 1 001 candidatures issues de 14 pays ont été enregistrées, illustrant l'attractivité régionale et internationale de ce programme.

Par cette nouvelle promotion, le CNDH confirme son ambition de faire de la formation un outil stratégique de prévention des violations des droits humains et de promotion d'une citoyenneté responsable.

Les 326 nouveaux diplômés sont désormais appelés à devenir, dans leurs sphères d'activités respectives, de véritables relais des valeurs universelles des droits de l'Homme, au bénéfice d'une société plus inclusive, plus juste et plus respectueuse de la dignité de chacun.