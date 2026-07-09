Cote d'Ivoire: 2e édition de la Clinique de la propriété intellectuelle - L'Oipi renforce les capacités de 17 entrepreneurs

L'Office ivoirien de la propriété intellectuelle (Oipi) a procédé, le 2 juillet 2026, à la clôture de la troisième session de la 2e édition de la Clinique de la propriété intellectuelle (Clinique PI), organisée à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire.

Cette initiative de renforcement des capacités a réuni 17 entrepreneurs, innovateurs et porteurs de projets autour des enjeux stratégiques de la propriété intellectuelle, de l'innovation et du développement des entreprises.

Après des sessions consacrées à la consolidation des fondamentaux de la propriété intellectuelle, au diagnostic stratégique et à l'audit des entreprises, cette troisième phase de la Clinique PI a porté sur les thématiques liées à la transformation numérique, à la compétitivité des entreprises et au financement de la croissance.

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Placée sous le thème « Protéger ses innovations et propulser son entreprise à l'ère du numérique », la première journée a permis aux participants de renforcer leurs connaissances sur les mécanismes de protection et de valorisation des actifs immatériels. Les différentes communications, animées par des experts en propriété intellectuelle et en finance, ont mis en lumière le rôle de la propriété intellectuelle comme outil stratégique de différenciation, de création de valeur et de compétitivité des entreprises.

Les participants ont également pris part à un atelier interactif consacré à « L'impact de l'intelligence artificielle sur les modèles économiques », qui a favorisé des échanges autour des opportunités et des défis liés à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les activités entrepreneuriales.

La journée de clôture, organisée sous le thème « Conquérir de nouveaux marchés, négocier et financer sa croissance », a été marquée par des ateliers participatifs, des échanges d'expériences ainsi qu'un témoignage inspirant de Nabo Stéphanie, championne nationale et lauréate du Prix d'excellence dans le domaine de l'artisanat. À travers son intervention, elle a mis en évidence l'importance de la propriété intellectuelle dans la protection, la valorisation et le développement des entreprises.

La cérémonie officielle de clôture a été ponctuée par plusieurs allocutions, suivies de la remise de certificats aux participants en reconnaissance de leur engagement et de leur participation active tout au long du programme.

À travers l'organisation de la Clinique PI, l'Oipi réaffirme sa volonté d'accompagner les entreprises ivoiriennes dans l'intégration de la propriété intellectuelle comme levier stratégique d'innovation, de compétitivité et de croissance durable.