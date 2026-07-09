Cote d'Ivoire: PND 2026-2030 - l'ARTCI affiche ses ambitions pour accélérer la transformation numérique de la Côte d'Ivoire

L'Autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI) a marqué sa présence, mercredi 8 juillet 2026, à la première journée des Assises du Groupe consultatif consacrées au financement du Plan national de développement (PND) 2026-2030, organisées au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan.

Cette rencontre de haut niveau réunit, sur deux jours, le gouvernement ivoirien, les partenaires techniques et financiers ainsi que des investisseurs internationaux autour des priorités de développement économique et social du pays.

À travers sa participation, l'ARTCI réaffirme son engagement à accompagner la mise en oeuvre du nouveau PND, qui fait du numérique un levier majeur de croissance, d'innovation et de compétitivité.

En tant qu'acteur stratégique de l'écosystème numérique national, l'institution entend contribuer à la réalisation des ambitions du gouvernement en matière de transformation digitale.

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Tout au long de cette première journée, les échanges ont porté sur les perspectives de financement des projets structurants inscrits dans le PND 2026-2030. Les discussions ont également mis en lumière le rôle déterminant des secteurs innovants, notamment celui des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, dans l'accélération du développement durable et de l'inclusion économique.

Présente parmi les institutions exposantes, l'ARTCI accueille les visiteurs sur son stand afin de présenter le cadre réglementaire ivoirien des télécommunications, les réformes engagées ainsi que les projets structurants en cours.

L'objectif est de renforcer le dialogue avec les partenaires techniques, les bailleurs de fonds et les investisseurs intéressés par les opportunités offertes par le secteur numérique ivoirien.

Cette participation traduit la volonté de l'autorité de régulation de créer un environnement favorable aux investissements, à l'innovation et au développement des infrastructures numériques.

L'ambition affichée est de faire de la Côte d'Ivoire un véritable hub régional du numérique, capable d'attirer les capitaux, de stimuler l'économie digitale et d'améliorer l'accès des populations aux services numériques.

Les travaux des Assises se poursuivent ce jeudi 9 juillet avec de nouvelles sessions d'échanges. L'ARTCI invite les partenaires et investisseurs à poursuivre les discussions sur son stand afin d'explorer les opportunités de collaboration susceptibles d'accélérer la mise en oeuvre des projets du PND 2026-2030 et de renforcer le positionnement de la Côte d'Ivoire comme un pôle de référence du développement numérique en Afrique de l'Ouest.