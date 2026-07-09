Cote d'Ivoire: Allocations familiales et assurance maternité - Le personnel de Fraternité Matin instruit

À travers cette session, le personnel de Fraternité Matin a été sensibilisé aux conditions d'accès aux prestations sociales offertes par la Cnps.

Le personnel du Groupe Fraternité Matin a pris part à une session de formation autour du thème : « Journée de formation et d'information sur l'assurance maternité et les prestations familiales ». Cette rencontre, animée par Jean Kouadio, directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) d'Adjamé et sa collaboratrice, N'Gaza Marie Estelle, manager des prestations familiales et de l'assurance maternité, s'est tenue, le mercredi 8 juillet 2026, dans la salle Charles Diagne, au siège du journal à Adjamé.

Jean Kouadio a indiqué que les allocations familiales font partie des prestations familiales proposées par la Cnps pour aider le travailleur à faire face à ses charges familiales, en vue de promouvoir l'éducation et la protection des enfants.

Toutefois, cette limite d'âge est portée à 18 ans pour l'enfant placé en apprentissage et à 21 ans s'il poursuit ses études ou si, en raison d'une infirmité ou d'une maladie, il ne peut exercer un travail rémunéré.

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Selon le directeur, la notion d'enfant à charge concerne l'enfant issu du mariage légal de l'allocataire ou d'un précédent mariage de son épouse, en cas de décès déclaré ou de divorce judiciairement prononcé, sauf si cet enfant est resté à la charge du premier mari ou si celui-ci contribue à son entretien.

Sont également pris en compte, les enfants adoptés ou légitimés par le salarié ainsi que les enfants des femmes salariées non mariées, lorsque celles-ci ont la charge de leurs enfants. Cette situation doit être attestée par une ordonnance de puissance parentale ou un certificat d'autorité parentale délivré par le tribunal. Le montant de la prestation est fixé à 7 500 Fcfa par mois et par enfant, payable par trimestre.

Abordant la question de l'assurance maternité, N'Gaza Marie Estelle a relevé que cette prestation permet à la Cnps d'indemniser la femme salariée lorsqu'elle prend son congé de maternité qui dure trois mois, à partir de sept mois et demi de grossesse.

Pour en bénéficier, la femme salariée doit être immatriculée, avoir travaillé pendant au moins trois mois chez un employeur et constituer son dossier d'assurance maternité qu'elle dépose auprès de la Cnps.

Elle a également rappelé que la structure de prévoyance sociale prend des dispositions pour faciliter les démarches des assurées grâce à la digitalisation des services.

« Nous avons mis en place une application qui permet aux femmes de déposer leurs dossiers à travers cette application, afin que le traitement des dossiers se fasse en ligne. Le préalable, c'est qu'il faut avoir un compte e-Cnps. C'est un outil mis à la disposition des partenaires sociaux, qu'il s'agisse des employeurs ou des assurés sociaux, pour leur permettre d'interagir avec la Cnps sans toutefois avoir à se déplacer », a déclaré Jean Kouadio.

De son côté, Mathias Kouassi, responsable des ressources humaines de Fraternité Matin, a souligné que cette session vise à fournir une meilleure information aux travailleurs sur leurs droits sociaux. Il a précisé que cette formation s'inscrit dans une série de quatre rencontres qui seront organisées chaque mois avec l'accompagnement de la Cnps, afin de permettre aux travailleurs de poser leurs préoccupations et d'obtenir des réponses adaptées.

DANIELLE SERI (stagiaire)