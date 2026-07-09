Cote d'Ivoire: La case des mots - La résilience de Venance !

Venance, qu'on le tance ou l'encense, Venance reste Venance, par-delà l'influence des circonstances et les tendances. L'existence de Venance konan, comme toute existence, a connu des séquences d'ascendance et des séquences de descendance, quitte à être soupçonné d'inconstance.

La constance de Venance a été prise comme une allégeance à une obédience par les mauvaises consciences. L'indépendance d'esprit et de conscience de Venance lui ont ainsi valu bien de mésintelligences, de médisances et d'insolences.

Les dissidences, des belligérances, des malveillances, des malfaisances en forme de défiance ou de vengeance l'ont plutôt enrichi en expérience. Sa résilience et son endurance viennent, à l'évidence, de ces circonstances. Les contingences n'ayant pas empêché que Venance avance.

Entre intransigeance, indépendance et constance, Venance demeure une référence au-delà de nos différences ou divergences, par la rutilance de ses sentences, son aisance d'écriture et son éloquence. Venance, souvent, devance même les circonstances par son intelligence.