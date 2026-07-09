Cote d'Ivoire: La case des mots - La résilience de Venance !

9 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Benoit Hili

Venance, qu'on le tance ou l'encense, Venance reste Venance, par-delà l'influence des circonstances et les tendances. L'existence de Venance konan, comme toute existence, a connu des séquences d'ascendance et des séquences de descendance, quitte à être soupçonné d'inconstance.

La constance de Venance a été prise comme une allégeance à une obédience par les mauvaises consciences. L'indépendance d'esprit et de conscience de Venance lui ont ainsi valu bien de mésintelligences, de médisances et d'insolences.

Les dissidences, des belligérances, des malveillances, des malfaisances en forme de défiance ou de vengeance l'ont plutôt enrichi en expérience. Sa résilience et son endurance viennent, à l'évidence, de ces circonstances. Les contingences n'ayant pas empêché que Venance avance.

Entre intransigeance, indépendance et constance, Venance demeure une référence au-delà de nos différences ou divergences, par la rutilance de ses sentences, son aisance d'écriture et son éloquence. Venance, souvent, devance même les circonstances par son intelligence.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.