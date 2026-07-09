Afrique: Incendie au marché d'Aboisso - Le gouvernement réaffirme son soutien aux commerçants sinistrés

Près d'une semaine après l'incendie qui a ravagé une partie du marché d'Aboisso, le gouvernement a renouvelé sa solidarité aux commerçants touchés. Une délégation du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, conduite par le directeur de cabinet du ministre, Assoa Raymond Laurent s'est rendue sur les lieux le lundi 8 juillet 2026, pour constater les dégâts, écouter les victimes et envisager des mesures de soutien.

Survenu dans la nuit du 3 au 4 juillet, le sinistre a affecté 54 commerçants et causé des pertes estimées à près de 116 millions de Fcfa. Face aux commerçants réunis au foyer des jeunes d'Aboisso, le chef de la délégation accompagné du directeur général du Commerce intérieur, Aimé Kablan Koizan et des autorités locales, a transmis le message de compassion du gouvernement et réaffirmé son engagement à accompagner les victimes composées majoritairement de femmes.

Il a rappelé la mobilisation rapide des services du ministère en collaboration avec les autorités préfectorales et municipales dès les premières heures suivant l'incendie. Après une visite du site, face aux sinistrés, il a souligné l'ampleur des dommages et leurs conséquences sociales et économiques sur les familles dépendantes de ces activités.

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Dans les échanges, les commerçants ont notamment évoqué les questions de relogement et de reprise des activités. En réponse, le directeur de cabinet a dit que le gouvernement entend travailler avec les autorités locales pour identifier les solutions les plus appropriées. Un plan de continuité des activités est en cours d'élaboration et pourrait inclure une relocalisation temporaire des sinistrés.

Par ailleurs, le directeur de cabinet a informé que les enquêtes se poursuivent afin de déterminer l'origine exacte de l'incendie. Les autorités appellent à la prudence et invitent les commerçants à attendre les conclusions des services compétents. En attendant, le ministère du Commerce et les autorités locales assurent rester mobilisés pour accompagner les victimes et favoriser une reprise rapide des activités économiques.