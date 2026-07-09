Cote d'Ivoire: Financement de projets - CCI-CI reçoit des investisseurs américains en marge du Groupe consultatif du PND 2026-2030

En marge des assises du Groupe consultatif pour le financement du Plan national de développement (Pnd 2026-2030), la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), dirigée par Touré Faman, a organisé, le mercredi 8 juillet 2026, à Abidjan-Plateau, une table ronde sur le thème : « Construire des consortiums d'investissement entre investisseurs institutionnels américains et africains : faire progresser la finance mixte pour le co-investissement ».

Cette rencontre a été organisée conjointement avec Institutional Investor Network, une organisation américaine regroupant des investisseurs institutionnels de haut rang intervenant aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie et en Europe. Celle-ci ambitionne désormais de se tourner vers l'Afrique afin de co-construire, avec les investisseurs institutionnels locaux, une architecture innovante de co-investissement.

Elle a réuni des investisseurs institutionnels américains, leurs homologues ivoiriens ainsi que des acteurs du secteur privé, dans le but de mobiliser des capitaux à long terme à des taux réduits afin de répondre aux besoins prioritaires de financement des économies africaines et d'accélérer leur transformation économique et sociale.

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Il s'agit notamment d'investissements structurants dans des secteurs clés tels que les routes, l'eau, les voies ferrées, la logistique, les énergies renouvelables, les transports maritime, terrestre et aérien, le transfert de technologies, le numérique, l'intelligence artificielle (IA) et l'agro-industrie.

Cette table ronde vise également la mise en place de mécanismes de financement mixte pour les co-investissements transfrontaliers, le développement d'un portefeuille de projets, l'identification d'opportunités dans les secteurs prioritaires ainsi que la création de cadres de gouvernance pour les consortiums d'investissement États-Unis - Afrique.

Ainsi, cet événement marque une étape décisive vers la mise en place d'architectures d'investissement durables et évolutives, capables de mobiliser des capitaux institutionnels au service des priorités de développement et de la croissance à long terme de l'Afrique.

Le président de la Cci-CI, Touré Faman, a salué cette initiative. « Au moment où l'on parle de bâtir une nouvelle architecture financière internationale et de souveraineté économique et technologique, la question des financements à long terme, aux taux les plus bas possible, demeure un défi majeur pour les pays africains et, singulièrement, pour le secteur privé. Un défi qu'il faut absolument relever pour parvenir à cette souveraineté économique à laquelle tous nos États aspirent aujourd'hui », a déclaré Touré Faman.

Pour lui, cette table ronde constitue une opportunité de proposer, dans le cadre d'une réflexion endogène adaptée aux réalités africaines, des solutions innovantes et pragmatiques porteuses d'espoir pour les entreprises du secteur privé. « Ces investisseurs américains sont certes là pour réfléchir avec nous aux meilleures voies de financement des investissements dans nos pays, mais ils sont aussi en quête de projets viables, structurants et créateurs de valeur », a précisé Touré Faman.

C'est pourquoi il a invité les investisseurs ivoiriens à saisir cette occasion pour présenter leur vision, leurs ambitions et leurs projets afin de susciter l'intérêt de ces grands investisseurs et de conclure des partenariats de financement pour leurs entreprises. « C'est à ce prix que cette table ronde aura constitué une pierre apportée à la construction de l'édifice d'un secteur privé ivoirien plus performant et plus compétitif », a insisté le président de la Cci-CI.

Bryan Baggenstos, Senior Director of Investments à Casey Family Programs et membre de la délégation américaine, a souligné l'importance de l'environnement dans lequel les investisseurs interviennent. Selon lui, il est indispensable de disposer de règles claires et stables, qui ne changent pas constamment.

« Nous recherchons des personnes avec lesquelles nous pouvons bâtir des relations de confiance », a-t-il déclaré. Il a précisé qu'il s'agit de personnes humbles, réalistes, transparentes et surtout passionnées par leur mission. En d'autres termes, des personnes qui aiment leur métier. Toutefois, a-t-il insisté, il faut également des projets bancables.