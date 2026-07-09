Cote d'Ivoire: Autorité nationale de la presse - Bakary Sanogo prend les commandes et promet de consolider les acquis

Une nouvelle page s'ouvre pour l'Autorité nationale de la presse (ANP). Bakary Sanogo a officiellement pris les rênes de l'institution, le mercredi 8 juillet 2026, à l'issue d'une cérémonie solennelle de passation de charges organisée au siège de l'ANP, à Cocody-Les Deux-Plateaux. Il succède à Samba Koné, après plusieurs années à la tête de l'organe de régulation de la presse ivoirienne.

Présidée par Léandre Anoma-Kanié, Inspecteur général du ministère de la Communication, la cérémonie s'est déroulée dans la grande salle Eugène Die Kacou, conformément au décret n°2026-431 du 30 juin 2026 portant nomination du président du Conseil de l'Autorité nationale de la presse.

Dans une atmosphère empreinte de solennité et de reconnaissance, le président sortant, Samba Koné, a dressé le bilan de son mandat. Il a exprimé sa gratitude à l'ensemble de ses collaborateurs et partenaires pour leur engagement dans l'accomplissement des missions de l'ANP. Avant de céder son fauteuil, il a formulé ses voeux de plein succès à son successeur, tout en l'encourageant à poursuivre les efforts engagés pour le renforcement de la régulation du secteur.

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Après la lecture et la signature du procès-verbal de passation, les dossiers administratifs ont été officiellement remis au nouveau président, consacrant ainsi la transition à la tête de l'institution.

Prenant la parole pour la première fois en qualité de président de l'ANP, Bakary Sanogo a exprimé sa profonde reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance placée en sa personne. Il a également rendu un hommage appuyé à Samba Koné, saluant le travail accompli et les résultats obtenus durant son mandat.

Le nouveau président a assuré qu'il entend s'appuyer sur les acquis de son prédécesseur afin de poursuivre la mission de régulation de la presse dans un esprit de continuité, de rigueur et de modernisation. Son ambition est de renforcer davantage l'efficacité de l'ANP au service d'une presse professionnelle, responsable et respectueuse des règles éthiques et déontologiques.

Clôturant la cérémonie, l'Inspecteur général Léandre Anoma-Kanié a félicité Samba Koné pour la qualité de sa gestion et réaffirmé le soutien total du ministère de la Communication au nouveau président dans l'exercice de ses fonctions. L'ANP a, pour sa part, renouvelé son engagement à accompagner l'ensemble des acteurs des médias afin de contribuer au rayonnement et à la crédibilité de la presse ivoirienne.