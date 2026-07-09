Ile Maurice: Cité Nazareth - Un projet anti-inondation enlisé entre surcoûts et révisions techniques

Le projet d'atténuation des inondations à Cité Nazareth connaît un retard majeur, en raison de difficultés financières et techniques, a indiqué le ministre des Infrastructures publiques, Ajay Gunness. Interrogé par le député Farhad Aumeer sur l'avancement du mur de soutènement le long du Ruisseau du Pouce à Tranquebar, il a rappelé que Vyyaass Consulting Engineer Ltd avait été mandatée le 21 juin 2018 pour concevoir le projet. Les rapports préliminaires et détaillés avaient été soumis en octobre 2018.

Une première procédure d'appel d'offres, lancée le 25 mars 2022, n'a pas abouti, les propositions dépassant les estimations. Une seconde tentative a échoué pour des raisons techniques. Le 1er juin 2023, la mise en oeuvre a été confiée à Drains Infrastructure Construction Ltd (DICL), pour un montant approuvé de Rs 109,06 millions, incluant 400 mètres de murs anti-inondation, le revêtement du lit de la rivière et divers travaux annexes.

DICL a ensuite mandaté Luxconsult Ltd pour gérer l'appel d'offres. Toutefois, les offres reçues en décembre 2023 étaient non conformes. Un nouvel exercice, mené le 17 avril 2024, a révélé un dépassement de plus de 65 % du budget approuvé. Malgré des négociations, le devis est resté supérieur à l'estimation révisée, poussant DICL à demander une révision du budget à Rs 179,63 millions.

Le 23 juin 2025, le ministère des Finances a recommandé l'annulation de l'appel d'offres, faute de financement, suspendant le projet. Les fortes pluies et le cyclone Belal ont par ailleurs modifié les conditions du site, obligeant Vyyaass Consulting Engineer Ltd à revoir sa conception. Le contrat actuel de Luxconsult avec la National Development Unit (NDU) complique la finalisation des plans, tandis que l'étude de la NDU sur le Ruisseau du Pouce reste préliminaire.

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Le 29 mai, le consultant de la NDU a réalisé une analyse coûts-avantages, comparant la protection contre les inondations au relogement de 125 maisons, estimant les coûts à Rs 319 millions. Il recommande des travaux séquentiels, débutant en aval. Le ministère examine ce rapport, tandis que le National Disaster Risk Reduction and Management Centre reste mobilisé en cas de fortes pluies.