Ile Maurice: L'hôpital SAJ se dote d'un scanner CT de dernière génération

L'hôpital sir Anerood Jugnauth (SAJ), à Constance, Flacq, franchit une nouvelle étape dans la modernisation des soins de santé publics avec la mise en service d'un scanner de tomodensitométrie (CT Scan) à double source de 256 barrettes, une première dans le secteur public. Ce nouvel équipement de pointe a été inauguré le mercredi 8 juillet par le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, lors d'une cérémonie de dévoilement d'une plaque commémorative.

Dans son intervention, le ministre a souligné que cet investissement s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer les infrastructures hospitalières, d'intégrer des technologies de pointe et d'améliorer la qualité des services offerts à la population. Grâce à ce nouvel appareil, les habitants de l'Est pourront désormais bénéficier d'examens d'imagerie médicale avancés à proximité de leur domicile, limitant ainsi les transferts vers d'autres hôpitaux.

Anil Bachoo a rappelé que le scanner CT est un outil diagnostique essentiel en médecine moderne, qui permet de détecter rapidement traumatismes crâniens, accidents vasculaires cérébraux (AVC), hémorragies internes, cancers ainsi que de nombreuses autres pathologies. Ce nouvel équipement contribuera à améliorer la prise en charge des patients tout en renforçant les services d'urgence et les soins spécialisés.

Anil Bachoo a également évoqué les récentes avancées dans le système de santé public, notamment l'ouverture de services spécialisés tels que les unités gériatriques, les centres dédiés au diabète et à la santé vasculaire ainsi que l'introduction de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) dans des hôpitaux qui n'en disposaient pas. Par ailleurs, il a annoncé qu'une unité spécialisée pour la prise en charge des AVC sera bientôt opérationnelle à l'hôpital SAJ, permettant aux patients de la région de recevoir des traitements rapides et spécialisés. De son côté, la junior minister

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Anishta Babooram a affirmé que ce nouvel équipement offrira une détection précoce et plus précise des maladies, favorisant des diagnostics rapides et de meilleurs résultats thérapeutiques.