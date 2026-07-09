Ile Maurice: Quelque 500 étudiants franchissent une nouvelle étape

Middlesex University Mauritius a célébré, le mercredi 8 juillet, la réussite de quelque 500 étudiants lors de sa cérémonie annuelle de remise des diplômes, organisée au Trianon Convention Centre. L'événement a également marqué une nouvelle étape dans le développement de l'établissement, qui accueille désormais plus de 2 000 étudiants sur son campus mauricien.

Les diplômés de 2026 regroupent des étudiants de 22 nationalités, dont 433 ont obtenu un diplôme de premier cycle (Undergraduate) et 73 de deuxième cycle (Postgraduate). Avec la hausse des effectifs, la cérémonie s'est tenue pour la première fois en deux sessions - une première pour les diplômés de la Faculté de commerce et de droit, suivie d'une seconde pour la Faculté des technologies numériques.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la vice-chancelière de Middlesex University, Shân Wareing, venue du campus de Londres, et de plusieurs représentants du secteur économique mauricien, dont Heba Capdevila Jangeerkhan et Yvan Legris, respectivement la Chief Executive Officer et le président du conseil d'administration du groupe Medine. Deux professionnels ont participé à l'événement en qualité d'invités d'honneur, à savoir Priscilla Backory, Legal Executive à la Mauritius Commercial Bank, pour la Faculté de commerce et de droit, et Vidia Mooneegan, Global Head of Shared Services chez Dayforce, pour les filières technologiques.

Dans son allocution, la directrice du campus, Mari Jansen Van Rensburg, a invité les diplômés à mettre leurs compétences au service des mutations économiques et technologiques. De son côté, la vice-chancelière Shân Wareing a rappelé qu'ils rejoignent désormais un réseau international de plus de 300 000 anciens étudiants répartis entre les campus de Londres, Maurice et Dubaï.

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Au cours de l'année universitaire, plusieurs projets d'étudiants se sont distingués. Des équipes ont notamment remporté le concours national d'innovation de Huawei, tandis que la plateforme collaborative Study Hive a été récompensée dans le programme AI Startups de la National Productivity and Competitiveness Council. Par ailleurs, des étudiants ont participé au premier Parlement régional de la jeunesse de l'océan Indien de la Commission de l'océan Indien, tandis que les équipes de débat ont décroché le titre de meilleur orateur au Youth Empowerment Summit.

Sur le plan individuel, plusieurs parcours ont retenu l'attention. Quatre étudiants internationaux âgés de moins de 20 ans ont obtenu leur diplôme avec la mention First-Class Honours. Par ailleurs, un autre diplômé avait déjà signé un contrat de pré-embauche avant même la fin de ses études. Des bénéficiaires du Chagos Bursary Scheme figurent aussi parmi les diplômés distingués cette année.