Ile Maurice: En appel d'une suspension de 12 journées, Tejash Juglall en position favorable

Le comité d'appel s'est réuni dans l'après-midi de ce jeudi 9 juillet afin d'entendre les arguments de Tejash Juglall, qui conteste une suspension de 12 journées infligée sous l'une des dispositions les plus sévères du règlement des courses. À savoir : for failing to take all reasonable and permissible measures to ensure that his horse is given full opportunity to win or obtain the best possible place in the race.

À l'ouverture de l'audience, le président des commissaires de courses, Stéphane de Chalain, a présenté son analyse de la course et défendu la charge retenue contre le jockey, laquelle lui a valu cette lourde sanction. De son côté, Tejash Juglall, assisté de Me Mikash Hassamal, a exposé sa propre lecture de l'épreuve devant le comité d'appel, présidé par Me Robin Ramburn, Senior Counsel .

Alors que Stéphane de Chalain a soutenu que le jockey n'avait entrepris aucun effort pour permettre à Alpine Challenge de prendre la direction des opérations, conformément au racing pattern habituel du cheval, Tejash Juglall s'est appuyé sur les *written instructions reçues avant la course, lesquelles étaient de «jump well and race handy». Selon la défense, ces consignes ne prévoyaient nullement que le cheval devait être sollicité pour impérativement prendre les devants.

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Stéphane de Chalain a toutefois rétorqué que les jockeys doivent parfois s'écarter des instructions lorsqu'ils estiment que les circonstances de course l'exigent et faire preuve de jugement.

Les débats se sont ensuite orientés vers l'existence d'un éventuel «plan B» que Tejash Juglall aurait pu mettre en oeuvre. Sur ce point également, le jockey a fourni une explication jugée cohérente. Selon lui, si Rich Folk Hoax ne prenait pas la tête, il aurait alors tenté de mener la course. Les images vidéo montrent d'ailleurs qu'il s'est retourné vers l'intérieur afin de vérifier la position de son compagnon d'écurie.

Juglall a expliqué qu'il cherchait en réalité à se placer en one off derrière Rich Folk Hoax, estimant que Comedy Club allait occuper les barres en deuxième position. Les événements ne se sont toutefois pas déroulés comme il l'avait anticipé.

Me Mikash Hassamal a, pour sa part, soutenu qu'il appartenait avant tout à son client de respecter les instructions de son entraîneur, ce dernier étant le mieux placé pour connaître les aptitudes et les besoins de son cheval.

Au cours des débats, Abdullah Atchia, membre du comité d'appel, a rappelé à Me Ivan Jean Louis, représentant les commissaires de courses, que le règlement 126(p) impose à tout entraîneur présentant plusieurs chevaux dans une même épreuve de communiquer ses instructions aux commissaires avant la course. Selon les informations évoquées lors de l'audience, cette procédure n'aurait pas été respectée dans le cas présent. Les instructions avaient été données que sur une fiche et non pas devant les Racing Stewards.

Les discussions ont également porté sur la formulation de la charge et plus particulièrement sur ses particulars. Ceux-ci font état d'un «restraint approaching the 1300 metres». Or, les images de la course semblent plutôt démontrer que Tejash Juglall n'a commencé à reprendre sa monture qu'après le passage du poteau des 1 300 mètres.

Pour le comité d'appel, il s'agit d'un point important, dans la mesure où cette charge figure parmi les plus graves prévues par le Code des courses. Dès lors, chacun des éléments qui la composent doit être formulé avec précision et correspondre fidèlement aux faits.

À un moment de l'audience, le président du comité d'appel, Me Robin Ramburn a même déclaré qu'à son avis, c'est probablement surtout l'entraîneur qui aurait dû être plus tenu pour responsable dans cette affaire. Il trouve bizarre que ce dernier s'en soit sorti avec Rs 50 000 d'amende seulement. Il a aussi été mis de l'avant lors qu'en au moins deux occasions le jockey Juglall avait été coupé dans ses explications ne lui offrant pas une chance équitable de se défendre.

Le comité d'appel a réservé son verdict dans cette affaire.