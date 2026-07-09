Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Trois militaires des FARDC condamnés à 20 ans de prison pour viol collectif à Lubero

9 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La justice militaire frappe fort contre l'impunité au sein des forces de défense et de sécurité. Le Tribunal militaire de garnison de Butembo-Lubero a condamné chacun à vingt ans de prison trois militaires des FARDC pour le viol collectif d'une femme.

Le verdict a été prononcé à l'issue d'audiences foraines organisées en flagrance il y a deux jours dans le village de Kimbulu, situé en territoire de Lubero.

Une agression nocturne et des arrestations en cascade

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Les trois condamnés sont tous issus de la 21e brigade de défense principale des FARDC. Le tribunal les a reconnus coupables d'avoir agressé sexuellement une femme de 28 ans dans le village de Kimbulu.

Les faits se sont déroulés au cours de la nuit de dimanche à lundi dernier. Selon les éléments présentés par l'accusation, la victime a été interceptée par les soldats alors qu'elle regagnait son domicile après sa journée de travail. Grâce à la dénonciation immédiate de la victime, un premier militaire a pu être interpellé.

C'est ensuite au cours de l'audience publique en flagrance que les déclarations de ce dernier ont permis aux enquêteurs d'identifier et de mettre la main sur ses deux coauteurs.

Lourdes sanctions financières et réparations pour la victime

En plus de la peine de servitude pénale principale de 20 ans, le Tribunal militaire de garnison a assorti son verdict de lourdes peines pécuniaires pour les condamnés :

Frais de justice : Une amende de 250 000 francs congolais est infligée à chacun des trois condamnés.

Dommages et intérêts : Les trois militaires sont condamnés au paiement solidaire de 10 000 dollars américains en faveur de la victime, en réparation des préjudices subis.

Cette condamnation exemplaire est saluée localement comme un signal fort dans la lutte contre les violences sexuelles commises par des porteurs d'uniformes dans l'est de la République démocratique du Congo.

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