Congo-Kinshasa: Dix-sept présumés criminels arrêtés lors d'une opération de sécurité à Matadi

Dix-sept présumés criminels ont été présentés ce mardi 7 juillet au maire de Matadi, Dominique Nkodia Mbete, après une vaste opération menée par les services de sécurité. Cette intervention s'inscrit dans la lutte contre l'insécurité grandissante dans plusieurs quartiers de la ville.

Les arrestations ont été réalisées grâce à la mobilisation conjointe de la Police nationale congolaise, de l'Agence nationale de renseignements(ANR), de la Direction générale des migrations (DGM) et des FARDC.

Le maire a présenté les suspects devant une foule partagée entre soulagement et méfiance.

Certains habitants saluent ces arrestations comme un pas vers plus de sécurité. D'autres restent prudents, rappelant que des opérations similaires ont déjà eu lieu sans amélioration durable :

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« Est-ce que c'est la première fois qu'on les arrête ? Qui les libère à chaque fois ? On espère qu'on ne va plus revoir les mêmes visages dehors », rappelle un témoin.

Engagement des autorités

Le maire de Matadi a assuré que les suspects seront déférés à l'auditorat et que les services de sécurité resteront mobilisés pour traquer les criminels :

« Nous neutralisons déjà ces bandits avant qu'ils ne soient dangereux sur terrain. Vous avez vu les instruments qu'ils utilisent : armes, machettes ».

Les habitants appellent à un suivi rigoureux des dossiers par la justice. Les autorités locales promettent de poursuivre les opérations pour démanteler les réseaux criminels et renforcer la sécurité dans la ville.