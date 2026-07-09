Togo: 'Des procédures mal maîtrisées se paient cash'

9 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Faire de la commande publique un levier de développement, c'est le souhait de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

A cet effet, elle a lancé une stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs du secteur.

Avoir un système pour des marchés publics plus efficace, plus transparent et davantage tourné vers les résultats. Voici l'objectif affiché par Aftar Touré Morou, directeur général de l'ARCOP.

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Au menu de la réforme : la maîtrise des procédures, mais aussi l'adaptation aux nouveaux défis comme la digitalisation et l'IA.

L'enjeu dépasse la technique. Des marchés publics bien exécutés, dans les délais, c'est aussi des écoles, des centres de santé, des routes et pistes rurales livrés à temps. « Ils garantissent une meilleure utilisation des ressources publiques et contribuent à la croissance économique », souligne Aftar Touré Morou.

À l'inverse, des procédures mal maîtrisées se paient cash : retards de livraison, centres de santé hors normes, écoles inachevées, manuels scolaires livrés en retard.

Pour corriger le tir, l'ARCOP veut d'abord évaluer les forces et faiblesses du dispositif actuel, avant de bâtir un système de formation cohérent et adapté au terrain. Cette réflexion est au coeur d'une rencontre de quatre jours ouverte mardi à Lomé.

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