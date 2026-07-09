Togo: Le Togo félicité par l'ACNOA pour ses avancées olympiques

9 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Le président de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA) a effectué une visite au Togo, l'occasion pour lui de se féliciter des progrès enregistrés par le Comité National Olympique et la Commonwealth Games Association (CNO-CGA-TOGO), dirigé par Deladem Akpaki, indique La Nouvelle Tribune.

L'ACNOA regroupe les comités olympiques nationaux du continent africain. Sa mission consiste à promouvoir le mouvement olympique en Afrique, à coordonner l'action des différents comités nationaux et à accompagner leur développement, notamment dans la préparation des athlètes aux compétitions continentales et internationales. Elle veille également au respect des valeurs olympiques et soutient la gouvernance sportive dans les pays membres.

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