Cote d'Ivoire: 80 milliards de dollars promis par les partenaires pour le Plan national de développement

La Côte d'Ivoire est en quête de financements pour son nouveau Plan national de développement (PND). Objectif : mobiliser plus de 114 000 milliards de francs CFA sur les cinq prochaines années. Réunis le 8 juillet 2026 à Abidjan, partenaires techniques, bailleurs de fonds et investisseurs ont déjà annoncé plusieurs engagements dès la première journée de réunion du groupe consultatif.

Plus de 47 000 milliards de francs CFA, soit environ 81,8 milliards d'euros, ont été annoncés par les partenaires au développement de la Côte d'Ivoire à l'issue de la première journée de réunion du Groupe consultatif, soit quatre fois l'objectif fixé. Les bailleurs mettent en avant les performances de l'économie ivoirienne, avec une croissance annuelle de 6,5% et un taux d'exécution des investissements publics de 94%.

Premier contributeur, le Groupe de la Banque mondiale a annoncé qu'il triplera son volume d'investissements dans le pays. « Le Groupe de la Banque mondiale mettra tous ses instruments au service d'un même objectif : aider la Côte d'Ivoire à réduire les risques, mobiliser les capitaux privés et accélérer les investissements créateurs d'emplois, notamment dans l'agro-industrie, les infrastructures et les énergies renouvelables », a assuré Ousmane Diagana, vice-président régional de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Le secteur privé appelé à se mobiliser aussi

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Pour le ministre ivoirien du Plan, ces engagements constituent avant tout un signal de confiance adressé au secteur privé, appelé, dès à présent, à financer plus de 70% du Plan national de développement.

Souleymane Diarrassouba lance : « Toute la communauté financière internationale s'est mobilisée autour de la Côte d'Ivoire. Cela démontre au secteur privé que le pays est celui où il faut investir, où l'on peut développer des partenariats public-privé et mobiliser des financements innovants ».

Au-delà des grands projets d'infrastructures, ces financements doivent aussi accélérer la transformation de secteurs clés comme l'agriculture. Le gouvernement mise notamment sur la mécanisation pour moderniser les exploitations et rendre ce secteur plus attractif pour les jeunes Ivoiriens.

Le PND avait été présenté le 22 mai par Souleymane Diarrassouba. Il prévoit un investissement total de 114 000 milliards de francs CFA pour la période 2026-2030 dans le pays. Adopté par le Parlement ivoirien, le document fixe les grandes orientations économiques et sociales ivoiriennes pour les cinq prochaines années, avec une ambition affichée : faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire supérieur.