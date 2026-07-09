Cameroun: Les autorités veulent fermer 1400 églises de réveil

Au Cameroun, le gouvernement a annoncé ce 8 juillet 2026 une vaste offensive dans le milieu des églises de réveil. Pas moins de 1 400 d'entre elles seront fermées dans les prochains jours, a indiqué le ministre de l'Administration territoriale. Annonce qui intervient quelques jours après le meurtre à Yaoundé d'une fillette de 11 ans. L'auteure présumée du crime, fidèle d'une de ces églises, avait déclaré avoir agi sous l'influence d'un responsable religieux.

Le crime est proscrit par la loi et par les textes sacrés : c'est ce qu'a rappelé le ministre de l'Administration territoriale du Cameroun, Paul Atanga Nji, le 8 juillet 2026, aux responsables de l'église dénommée Vie et Paix au Cameroun, après le meurtre d'une fillette de 11 ans, dans la nuit du 27 au 28 juin à Yaoundé. L'auteure présumée du crime, qui est depuis aux arrêts, lui avait porté 17 coups de couteaux, selon les conclusions d'un médecin légiste.

Éclosions anarchiques

Pendant son audition, la suspecte avait déclaré avoir été sous l'influence « d'un prophète » de son église. Ce dernier lui aurait fait croire que le sacrifice d'un enfant pouvait l'aider à sortir de ses difficultés financières.

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Si les enquêtes se poursuivent pour établir les responsabilités autour de ce drame, c'est toute la communauté des églises de réveil qui est mise à l'index. Et Paul Atanga Nji d'avancer le chiffre de 1 400 églises, formellement identifiées, disséminées à travers le pays, et qui vont devoir fermer leurs portes.

« La foi ne peut plus s'affranchir de la loi »

Le ministre a reconnu une forme d'anarchie dans le secteur, favorisé par le « principe de la tolérance administrative » qui a vu naître des centaines de lieux de culte dans les quartiers populaires, sans aucune autorisation légale.

Le gouvernement se veut désormais ferme : « La foi ne peut plus s'affranchir de la loi. »

Depuis une trentaine d'années, le nombre d'églises évangéliques ne cesse de croître sur le continent africain. Il s'agit de mouvements issus du protestantisme anglo-saxon, qu'on appelle pentecôtistes, charismatiques ou de réveil.