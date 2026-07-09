Mali: Le convoi militaire en route vers Anéfis attaqué par le FLA et le Jnim près de Tabankort

Au Mali, le convoi de l'armée parti mardi de Gao pour Anéfis, dans la région de Kidal, est actuellement sous le feu des jihadistes du Jnim et des indépendantistes du FLA. La colonne, composée d'une soixantaine de véhicules chargés de soldats de l'armée et de l'Africa Corps, mais aussi d'équipements militaires, doit apporter du renfort aux troupes qui continuent de tenir le camp militaire d'Anéfis. La bataille pour son contrôle a commencé samedi dernier par une attaque conjointe FLA-Jnim. Depuis, les forces maliennes et russes continuent de tenir le camp. La suite de la bataille dépendra largement du sort de ce convoi.

Les combats durent depuis plusieurs heures et étaient toujours en cours à la mi-journée, ce 9 juillet 2026. Ils ont commencé peu avant 8h30, ce jeudi matin, à Tin Araban, à une dizaine de kilomètres de Tabankort et moins de cent kilomètres d'Anéfis.

Le convoi avait repris sa route depuis un peu plus de deux heures, après la pause de la nuit, lorsque les indépendantistes du FLA et les jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda, ont tendu leur embuscade. Sur les premières images des combats, c'est encore la claire lumière du matin.

Des morts de part et d'autre

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Depuis plus de quatre heures maintenant, les affrontements se poursuivent, avec des phases intenses et des moments plus calmes. Les rebelles indépendantistes joints par RFI revendiquent la destruction de plusieurs drones et véhicules militaires, dont des blindés.

Sollicitée par RFI, l'armée malienne n'a pas donné suite, mais selon une source sécuritaire malienne directement impliquée, les soldats maliens et leurs partenaires russes auraient détruit eux aussi plusieurs véhicules des groupes armés. Des morts sont rapportés de part et d'autre. Aucun bilan fiable n'a pu être vérifié à ce stade.

Le convoi s'est déplacé de quelques kilomètres vers l'ouest mais impossible de dire s'il s'agit d'un début de repli ou d'une manoeuvre stratégique. Le convoi poursuivra-t-il sa progression ? Devra-t-il faire demi-tour, comme ce fut le cas lors d'une précédente tentative dimanche ? La situation est encore indécise.

Tirs d'obus et sortie de blindés à Anéfis

Simultanément à l'attaque du convoi, l'alliance Jnim-FLA a effectué ce matin plusieurs salves de tirs d'obus sur le camp militaire d'Anéfis. Ce qui n'a pas empêché plusieurs blindés de l'armée malienne de sortir du camp : pour patrouiller dans les alentours ? Pour rejoindre les combats ? Là encore, impossible de le dire avec certitude pour le moment.

Mercredi, alors qu'ils étaient restés pendant plusieurs jours retranchés dans ce camp, assiégés par les combattants du Jnim et du FLA, les soldats maliens avaient pu sortir dans la ville d'Anéfis, où ils se sont filmés brandissant le drapeau du Mali. Les images ont été diffusées par l'Africa corps russe. « Les jihadistes ont fui à cause des bombardements de l'armée », commente une source sécuritaire malienne. « Nous nous sommes retirés pour concentrer nos forces sur le convoi », assure un chef militaire du FLA.