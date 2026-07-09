Sénégal: Le Conseil constitutionnel invalide la révision constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale

L'architecture institutionnelle sénégalaise traverse une secousse majeure. Le Conseil constitutionnel vient d'invalider la procédure de révision constitutionnelle relative à la loi n°18/2026, mettant ainsi un terme au processus engagé par l'Assemblée nationale après le vote du texte le 29 juin dernier. Saisi en urgence par le chef de l'État, les « Sages » ont estimé que la procédure suivie lors de l'examen et de l'adoption de cette révision était entachée d'irrégularités, entraînant son annulation.

Le couperet est tombé pour les parlementaires. Selon des informations publiées par Seneweb, le Conseil constitutionnel a censuré la procédure d'adoption de la loi n°18/2026 portant révision de la Constitution. L'institution judiciaire suprême a estimé que les travaux menés par l'Assemblée nationale étaient entachés de vices de forme substantiels, entraînant de facto l'annulation pure et simple du texte législatif voté par la majorité des députés.

Cette décision donne pleinement raison à la Présidence de la République. Le chef de l'État avait en effet contesté la régularité des débats et des votes survenus lors de la séance plénière du 29 juin 2026, dénonçant une « violation de la procédure de révision constitutionnelle » ainsi qu'un non-respect des règles constitutionnelles et du règlement intérieur de l'hémicycle lors du traitement du texte.

La genèse de ce bras de fer s'est jouée le lundi 6 juillet 2026 dans les bureaux du greffe du Conseil constitutionnel. À 11h40 précises, l'avocat du chef de l'État, Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, a déposé devant la haute juridiction un recours en inconstitutionnalité contestant la régularité de la procédure ayant conduit à l'adoption de la loi n°18/2026. Estimant que le dossier présentait un caractère d'urgence, le président de la République avait demandé au Conseil constitutionnel de statuer dans un délai de huit jours afin de parer à l'enlisement institutionnel.

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Enregistrée sous le numéro 6/C/26 par le chef du greffe, Maître El Hadji Macky Barro, la saisine était accompagnée de plusieurs pièces destinées à étayer les arguments avancés par la Présidence. Le dossier comprenait notamment des courriers de transmission, des rapports d'amendements, des procès-verbaux d'huissiers ainsi que des enregistrements audio et vidéo des débats parlementaires tenus lors de la séance plénière du 29 juin, versés sur des supports numériques. Un argumentaire que les juges ont validé.

À l'issue de son examen, le Conseil constitutionnel a conclu que la procédure d'adoption de la révision ne respectait pas les exigences constitutionnelles. En conséquence, il a prononcé l'annulation de la procédure, invalidant de fait le texte adopté par les députés.

Cette décision du Conseil constitutionnel illustre à nouveau son rôle de régulateur suprême des institutions au Sénégal, une posture déjà observée lors des crises politiques majeures de début 2024, lorsque les juges avaient annulé le report de l'élection présidentielle décidé par l'ancien pouvoir et le Parlement.

En bloquant cette initiative législative, les Sages rappellent la primauté de la Constitution sur les décisions de l'Assemblée nationale. Cette décision met un coup d'arrêt à une réforme qui avait suscité d'importants débats sur la scène politique et institutionnelle.

L'invalidation de la loi ouvre désormais une nouvelle séquence institutionnelle. Si les autorités souhaitent poursuivre cette réforme constitutionnelle, une nouvelle procédure conforme aux exigences de la Constitution devra être engagée.