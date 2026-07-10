Maroc: Mondial 2026 - Fin de l'aventure pour le pays, éliminé en quarts par une France réaliste

Les Lions de l’Atlas ne rééditeront pas leur exploit de 2022. Opposé à l’équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde 2026 au Boston Stadium de Foxborough, le Maroc a vu son formidable parcours américain prendre fin (2-0).

Héroïques en première période, portés par un Yassine Bounou impérial, les hommes de Walid Regragui ont fini par plier face au réalisme chirurgical des Bleus en seconde mi-temps. Le Maroc, ultime espoir du continent, quitte la compétition la tête haute.

Le mur Bounou a fait douter les Bleus

Dès l'entame du match, les Lions de l'Atlas ont affiché leur ambition : un bloc compact, une discipline tactique de fer et une agressivité de tous les instants pour priver la France d'espaces. Cette organisation rigoureuse a poussé les champions du monde 2018 à la faute et à la frustration.

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Le tournant de la première période est survenu à la 27e minute. À la suite d'une faute dans la surface de réparation, l'arbitre a accordé un penalty à la France. Face à Kylian Mbappé, Yassine Bounou a sorti le grand jeu en plongeant du bon côté pour repousser la tentative de la star française. Un arrêt monumental qui a galvanisé le public marocain venu en masse à Foxborough et a permis aux Lions de l'Atlas de regagner les vestiaires sur un score de parité (0-0), en faisant douter les cadres de Didier Deschamps.

Le réalisme français a brisé le rêve marocain

Au retour des vestiaires, la fatigue physique liée à l'enchaînement des matchs de très haut niveau a commencé à peser sur les organismes marocains. Le sursaut technique des Bleus s'est avéré fatal en l'espace de six minutes. À la 60e minute, Kylian Mbappé s'est racheté de son penalty manqué : héritant du ballon à l'entrée de la surface de réparation, il a déclenché une frappe enroulée imparable en pleine lucarne.

Sonné, le Maroc a tenté de réagir immédiatement en se découvrant. La sanction a été immédiate. À la 66e minute, sur une contre-attaque éclair menée par ce même Mbappé, Ousmane Dembélé a été idéalement servi au second poteau pour inscrire le but du break (2-0). Malgré les entrées en jeu offensives et un baroud d'honneur d'Azzedine Ounahi au milieu de terrain, la défense française est restée de marbre. Le Maroc quitte le tournoi aux portes du dernier carré, mais confirme son statut de place forte du football mondial.

Une épopée africaine historique et pleine de promesses

L'élimination du Maroc ferme le chapitre d'un Mondial 2026 particulièrement mémorable pour les sélections de la Confédération Africaine de Football (CAF). Portée par l'élargissement historique de la compétition à 48 équipes, l'Afrique a prouvé qu'elle pouvait faire trembler les plus grands géants de la discipline. Avant la sortie honorable des Lions de l'Atlas, plusieurs nations du continent ont signé des prestations d'anthologie en phase à élimination directe.

La République Démocratique du Congo (RDC) a marqué les esprits en seizièmes de finale en menant au score face à l'Angleterre, avant de s'incliner sur le fil (2-1). De son côté, le Cap-Vert a frôlé le hold-up du siècle en poussant le champion du monde argentin dans une prolongation irrespirable (3-2 a.p.). Avec plusieurs sélections qualifiées au-delà de la phase de groupes, ce tournoi mondial démontre la réduction constante de l'écart avec les puissances européennes et sud-américaines, laissant augurer un avenir radieux pour le football africain.