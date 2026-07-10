Nigeria: Le « Tom Brown », un aliment local contre la malnutrition infantile

communiqué de presse

Au nord-ouest du Nigeria, la malnutrition aiguë sévère touche les enfants de moins de cinq ans à un rythme alarmant. En réponse à cette situation inquiétante, Médecins Sans Frontières (MSF) prévoit de distribuer un aliment thérapeutique local, le « Tom Brown ». D'ici la fin de l'année 2026, plus de 16 000 enfants souffrant de malnutrition recevront ce soutien indispensable.

État de Kebbi : la surmortalité des enfants de moins de cinq ans

La crise sanitaire dans le nord-ouest du Nigeria atteint un seuil critique. Selon l'UNICEF, environ 30 nouveau-nés et 100 enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour dans l'État de Kebbi. La malnutrition est le facteur déclencheur de la moitié de ces décès.

Cette surmortalité est aggravée par une couverture vaccinale dramatiquement faible (à peine 7,4 % des enfants de moins de deux ans sont complètement vaccinés), un retard de croissance chronique et un paludisme endémique.

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« La malnutrition reste alarmante dans l'État de Kebbi et constitue une cause majeure de mortalité chez les enfants », alerte Stuart Alexander Zimble, coordinateur de MSF au Nigéria. « Les autorités et les acteurs humanitaires doivent renforcer d'urgence leur soutien afin de prévenir d'autres décès évitables ».

Trois facteurs aggravent quotidiennement la crise humanitaire en cours dans la région :

L'insécurité et les violences armées, qui coupent l'accès aux structures de soins.

Le changement climatique, qui fragilise les récoltes et détruit les moyens de subsistance.

La baisse des budgets alloués à l'aide humanitaire globale.

La saturation des structures de santé a entrainé une hausse des cas de malnutrition

Présente à Kebbi depuis mars 2022, MSF offre des soins gratuits dans deux centres hospitaliers et quatre centres ambulatoires locaux. Mais face à l'afflux permanent de patients, les structures ont rapidement été saturées.

En septembre 2024, MSF a dû prendre une décision difficile : suspendre l'admission des cas de malnutrition aiguë modérée pour concentrer ses ressources et son expertise sur les enfants dont le pronostic vital était engagé.

« Nous avons malheureusement constaté que l'état des enfants d'abord touchés par une malnutrition modérée s'est détérioré. Faute de prise en charge précoce, ils sont revenus plus tard avec des symptômes graves, souvent mortels », explique Stuart Alexander Zimble.

Pour rompre ce cercle vicieux, MSF agit désormais dès les premiers signes de la maladie, juste avant le pic lié à la fin des récoltes agricoles qui commence en mai.

Le « Tom Brown » : une solution locale pour soigner et autonomiser

Une recette traditionnelle adoptée par les familles

Le Tom Brown, aussi appelé Garin Kunu, est une solution simple contre la malnutrition. Cette farine traditionnelle nigériane, hautement nutritive, est préparée à partir d'ingrédients locaux : du sorgho, du soja et des arachides. Son nom vient simplement de sa couleur brune après la cuisson.

L'utilisation de ce produit présente un avantage de taille : comme il est déjà ancré dans les habitudes culinaires, les familles se l'approprient très facilement.

Le Tom Brown, une solution qui a fait ses preuves

L'efficacité du traitement est scientifiquement prouvée. Une étude menée par MSF entre 2022 et 2023 dans l'État de Gombe auprès de 1 207 enfants a démontré un taux de guérison de 90,2 % face à la malnutrition.

« Le Tom Brown étant produit à base d'ingrédients locaux, ce modèle peut être déployé à grande échelle », souligne Stuart Alexander Zimble. « Les cuisines communautaires et les initiatives de quartier renforcent l'autonomie des habitants et garantissent la pérennité des programmes ».

D'abord lancé dans des zones pilotes, le projet fera l'objet d'une évaluation d'ici quelques mois. MSF prévoit ensuite de l'étendre aux cinq zones de gouvernement local où nos équipes sont présentes à Kebbi, afin de protéger 16 234 enfants d'ici la fin décembre 2026. Nous distribuerons également 20 000 kilos de cette farine dans les zones de Jega et de Maiyama pour traiter les enfants de six mois à cinq ans.

L'action de MSF au Nigeria

Au Nigeria, MSF déploie des services de santé essentiels, en particulier dans le nord du pays en proie à une insécurité chronique. Les équipes y luttent massivement contre la malnutrition infantile aiguë, ripostent aux épidémies de diphtérie ou de rougeole par des campagnes de vaccination, et assurent des soins de santé maternelle vitaux pour les populations isolées ou déplacées.