Afrique: Classement FIFA - La RDC grimpe à la 41e place mondiale

Le nouveau classement FIFA de juin 2026 place la République démocratique du Congo (RDC) à la 41e position mondiale, soit une progression de 5 places par rapport au mois précédent. Sur le plan continental, les Léopards passent de la 10e à la 7e place en Afrique, grâce notamment à leur parcours jusqu'en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026.

Cette progression reflète la dynamique positive des Léopards, mais elle souligne aussi l'importance de :

Maintenir la compétitivité face aux grandes nations africaines,

Capitaliser sur l'expérience du Mondial pour consolider les performances,

Préparer les prochaines qualifications avec ambition.

Le classement complet est à lire ici : https://inside.fifa.com/fr/fifa-world-ranking/men

Les Léopards de la RDC sont sortis la tête haute du Mondial 2026 après leur défaite face aux Three Lions d'Angleterre sur le score de deux buts à un. Ils ont fait une belle prestation, qui a poussé l'Angleterre à puiser dans ses dernières réserves pour gagner la partie.